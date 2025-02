Jalen Hurts wird von einem Team aus Frauen unterstützt

Der Super-Bowl-Champion und MVP Jalen Hurts wird nicht nur sportlich, sondern auch geschäftlich von einem Team aus fünf Frauen unterstützt.

Jalen Hurts ist nicht nur Super-Bowl-Champion, sondern auch Super-Bowl-MVP und der zweitbestbezahlte Spieler der NFL . Dieser Erfolg ist nicht allein sein Verdienst, sondern das Ergebnis seiner Zusammenarbeit mit seinem persönlichen Management-Team, bestehend aus fünf Frauen. Es ist bemerkenswert, dass Hurts ausschließlich von Frauen in geschäftlichen Angelegenheiten vertreten wird. 'Ich hab nach den besten Leuten gesucht und sie sind die besten', sagt der Quarterback dazu.

Die wohl wichtigste Frau in seinem Leben, abgesehen von seiner Mutter Pamela, ist Nicole Lynn. Die 36-Jährige kümmert sich um alle wichtigen Belange, die nicht den Sport betreffen. Hurts bewundert Lynn für ihre harte Arbeit und ihren Ehrgeiz. Was der Eagles-Quarterback damals, im dritten Jahr seiner Karriere, noch nicht wusste: Lynn würde ihn wenig später zum zweitbestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte machen. Mit 55 Millionen Dollar jährlich ist Hurts nur noch hinter Dak Prescott zu finden.Die Geschichte ihres Aufeinandertreffens ist kurios: Lynn erinnerte sich: 'Ich habe ihm vor dem Draft 2020 eine Private Nachricht auf Instagram geschickt. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er sie überhaupt sieht.' Lynn fragte sinngemäß, ob Hurts bereits einen Agenten habe - Hurts verneinte und die beiden trafen sich. Kurze Zeit später einigten sie sich auf eine Zusammenarbeit. Hurts erkannte in Lynn das gleiche Feuer, das in ihm selbst brennt. 'Leute werden auf sie herabschauen, sie übersehen. Wie sie es bei mir getan haben. Wir hatten dieselbe Vision,' erklärte der Quarterback. Hurts' Geschichte ist ebenfalls einzigartig. Bereits im National Championship Game 2018 wurde er gebeugt. Zweifel an ihm waren ihm vertraut, dort erkannte er sich wieder. 'Ich sehe so viele Frauen, die einen unglaublichen Job machen. Egal ob Beraterinnen, Athletinnen, Coaches, sie kriegen aber nicht die Anerkennung, die sie verdienen,' moniert der gebürtige Texaner. 'Ich hoffe, dass ich das ändern kann.' Hurts' Team wird durch weitere kompetente Frauen unterstützt. Dazu gehört beispielsweise Shakeemah Simmons-Walker, die als Pressesprecherin von Hurts für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. Sie hat zuvor unter anderem als Publizistin bei ESPN und im PR-Bereich für die New York Knicks gearbeitet. Weiterhin unterstützt Rachel Everett Hurts, die sich um die Vermarktung des Eagles-Stars kümmert. Die Mitbegründerin von ESM Sports, einer führenden Agentur für Sportmarketing und Influencer, die sich auf die Vertretung von Athleten spezialisiert hat, berät Hurts schon während seiner gesamten Karriere. Sie ist quasi seine Marketing-Managerin. Wenn Hurts zum Beispiel in Werbespots zu sehen ist, steckt sie in der Regel dahinter. Das weibliche Hurts-Team vervollständigt Jenna Malphrus, die als Senior Client Managerin angestellt ist. In dieser Rolle arbeitet Malphrus, die früher im Vertrieb tätig war und zuletzt im Hurts-Kosmos befördert wurde, eng mit Simmons-Winter und Everett zusammen und kümmert sich um Marketing-Projekte sowie Partner und Kunden. Der Quarterback spricht in höchsten Tönen von seinem Team. 'Ich habe ein Team aus echten Kämpfern. Sie bringen die Dinge voran. Genau so bin ich auf und neben dem Spielfeld', sagt Hurts. 'Wir alle arbeiten darauf hin, etwas zu erreichen.' Der verdiente Lohn war Super Bowl 59 und dass es in der NFL aktuell keinen begehrteren Mann als Hurts gibt. Doch der Abend in New Orleans soll erst der Anfang gewesen sein





