Bayern München muss auf Jamaal Musiala bis mindestens zum Jahresende verzichten. Trainer Vincent Kompany gab die schwere Oberschenkelverletzung nach dem Champions-Liga-Spiel in Lille bekannt.

Bayern München erleidet einen schweren Rückschlag in der laufenden Saison, da der nationale Star Jamaal Musiala eine massive Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Trainer Vincent Kompany und der Verein bestätigten, dass der 24-jährige Offensivspieler voraussichtlich bis mindestens zum Jahresende nicht mehr für das Team zur Verfügung stehen wird. Diese Nachricht folgt nur eine Woche nach seinem erfolgreichen Comeback gegen den 1. FC Köln und markiert einen eklatanten medizinischen Abstieg für den DFB-Nationalspieler.

Verletzungsdetails und Diagnose-Timing

Die Umstände um die Bekanntgabe der Verletzung waren zunächst verwirrend, da Trainer Vincent Kompany bei einer Pressekonferenz explizit nach der Personalie und der Fitness seines Superstars gefragt worden war. Kompany nannte damals lediglich den Ausfall von Michael Olise aufgrund einer Vorfußprellung und erklärte, dass alle anderen Personalien offen seien. Es gab Gerüchte, er habe die Schocknachricht fünf Stunden lang verschwiegen, um Fragen zu vermeiden, doch die Faktenlage zeigt einen anderen Zusammenhang.

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Laut Informationen, die der Publikation BILD vorliegen, erfuhr Kompany erst nach der eigentlichen Pressekonferenz von der genauen Diagnose. Die Magnetresonanztomographie (MRT) des DFB-Stars wurde erst am frühen Freitagnachmittag abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Frage auf der Pressekonferenz wusste der Trainer zwar von den wieder aufgetretenen Beschwerden, kannte aber noch nicht das volle Ausmaß der Verletzung, die Musiala bei der 1:2-Pleite in der Champions League in Lille erlitten hatte.

Schwere Muskelverletzung und frühere Reha

Die offizielle Diagnose bestätigt, dass es sich um einen Rückfall der Verletzung vom 24. September handelt. Musiala musste zuvor acht Wochen Reha absolvieren, nachdem er sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen hatte. Sein Comeback beim 1:1 gegen Köln erfolgte also nach neun Spieltagen Zwangspause, was die aktuelle Ausfallzeit für den Verein und den Spieler selbst zu einer extrem bitteren Nachricht macht.

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Bereits während des Spiels gegen Köln hatte Musiala angegeben, etwas im Oberschenkel gespürt zu haben. Er reagierte daraufhin, indem er im Spiel kürzertrat. Trotzdem bestand der Druck auf den Spitzenverdiener, der mehr als 25 Millionen Euro pro Jahr verdient, weiterzumachen. In der 76. Minute gegen Lille wurde er eingewechselt, was zu dem jetzigen schwerwiegenden Rückschlag führte.

Interne Debatten um die Spielpraxis

Die öffentliche Debatte um den Einsatz von Musiala wurde maßgeblich von den einflussreichen Mitgliedern des mächtigen Aufsichtsrats vorangetrieben. Karl-Heinz Rummenigge (71 Jahre alt) und Uli Hoeneß (74 Jahre alt) hatten die Diskussion ins Rollen gebracht, indem sie öffentlich in Frage stellten, ob der Spieler aufgrund seiner Absenzen wegen neurologischer Dysfunktionen - kurzer Bewusstseinsstörungen - jemals wieder an sein vorheriges Weltklasse-Niveau anknüpfen kann.

Diese internen und öffentlichen Bedenken haben die Situation für den jungen Star zusätzlich unter Druck gesetzt. Hoeneß und Rummenigge übten Kritik an der Spielpraxis im Umgang mit Musialas Gesundheit, was dazu führte, dass der Spieler nun wieder voll ins Reha-Programm muss. Die Vorwürfe der Führungsebene haben die medialen Wellen hochgespült, in denen Musiala erneut im Mittelpunkt steht.

Auswirkungen auf die Saisonplanung

Für die Münchner bedeutet der Ausfall von Musiala bis zum Jahresende einen massiven personellen Engpass im Kader. Der Verein muss nun ohne seinen kreativen Kopf in der Offensive arbeiten, was die taktischen Pläne für das restliche Kalenderjahr erheblich erschwert. Die medizinische Versorgung steht nun im Vordergrund, um eine erneute Verletzung zu vermeiden.

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Der 24-Jährige wird nun seine gesamte Energie in die Rehabilitation stecken müssen. Die Rückkehr ist nicht vor der Jahreswende zu erwarten. Dies unterstreicht die Schwierigkeiten, die Bayern München im Umgang mit der Gesundheit ihres Superstars hat, und bestätigt die Bedenken, die zuvor von der Vereinsführung geäußert wurden.