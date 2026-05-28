Jamaica Beach in Sirmione - Ein Paradies am Gardasee

Der Jamaica Beach in Sirmione ist ein Ort, der Karibikträume wahr werden lässt. Mit seinem grün-blauen Wasser und seinen warmen Felsen ist er ein Paradies für Badegäste. Der Strand ist frei zugänglich und bietet eine Vielzahl von Aktivitäten.

Am Gardasee wartet ein Strand, der Karibikträume wahr werden lässt. In Sirmione liegt der Jamaica Beach , ein Ort, den es so am Gardasee nur einmal gibt.

Von Frühsommer bis Herbst schimmert das Wasser hier grün-blau wie in einer Lagune. Der Weg dorthin ist ein Erlebnis. Rund 20 Minuten sollte man vom Eingang der Altstadt einplanen. Start ist an der imposanten Skaligerburg.

Von dort führt ein Pfad direkt am Ufer entlang. Das Wasser plätschert, der Blick schweift weit über den See. Am Strand selbst wird das Baden zum kleinen Abenteuer. Das Wasser ist lange sehr flach.

Man watet erst hinein, kühlt sich langsam ab. Perfekt auch für kleine Kinder. Unter Wasser liegen Felsen, sie können rutschig sein. Doch im glasklaren Wasser sieht man jeden Stein und jedes kleine Fischlein.

Sobald es tiefer wird, fühlt man sich wie in einer Lagune. Mit Blick zum Horizont treibt man im Wasser und genießt die Ruhe. Vorbei an kleinen Buchten erreicht man die Grotte di Catullo, die Ruinen einer römischen Villa inmitten von Olivenhainen. Von oben eröffnet sich ein weiter Blick.

Besonders am Abend, wenn die Sonne hinter den Bergen verschwindet und den Gardasee in goldenes Licht taucht. Der etwa 150 Meter lange Strand ist frei zugänglich. Statt Sand gibt es flache Kalksteinfelsen. Viele legen ihr Handtuch direkt auf die warmen Steine, andere wählen Liegen und Sonnenschirme weiter oben.

Badeschuhe sind sinnvoll, Sonnencreme Pflicht, denn natürlichen Schatten gibt es kaum. Umkleidekabinen und Duschen sind vor Ort. In der Nähe liegen Hotels und Apartments, am Hafen starten kleine Taxiboote und Motorboote direkt zum Jamaica Beach





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