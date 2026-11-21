Jamal Musiala unterschreibt einen der größten Verträge in der Geschichte des FC Bayern München. Von der neurologischen Erkrankung des Spielers weiß der Klub damals nichts, sagt der Vorstandsboss.

Fussball 1. Bundesliga 10. Spieltag Saison 2026/2027 20.11.2026 FC Bayern Muenchen - 1. FC Koeln Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala und Torwart Jonas Urbig v.li, , alle FC Bayern Muenchen nachdenklich nach dem Spiel *** Soccer, Bundesliga 1, Matchday 10, 20262027 Season, November 20, 2026: FC Bayern Munich 1, FC Cologne.

Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic, Jamal Musiala and goalkeeper Jonas Urbig from left, all of FC Bayern Munich, looking pensive after the gamebevorzugen Jamal Musiala unterschreibt einen der größten Verträge in der Geschichte des FC Bayern München. Von der neurologischen Erkrankung des Spielers weiß der Klub damals nichts, sagt der Vorstandsboss. In den Diskussionen um Jamal Musiala waren Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer und Vorstandschef Jan-Christian am Samstag um Deeskalation bemüht.

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„Grundsätzlich gilt, dass Gesundheit und schwere Phasen beim FC Bayern immer berücksichtigt werden. Bei Jamal geht es darum, dass wir uns alle den alten Jamal zurückwünschen. Und dafür bekommt er auch jede Unterstützung und jede Zeit vom Verein“, sagte Hainer am Rande der Jahreshauptversammlung. Nach dem 1:1-Unentschieden der Münchner gegen den 1.

FC Köln hatte Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge mit brisanten Aussagen für viel Zündstoff gesorgt. Schon vorher hatten Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Dreesen öffentlich Zweifel an der Leistungsfähigkeit des lange verletzten und erkrankten Nationalspielers gestreut.

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„Wir alle haben immer die Sorge um den Spieler. Und das haben auch Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge oder Jan-Christian Dreesen zum Ausdruck gebracht“, so Hainer: „Und auch die drei wünschen sich, dass er uns wieder alle begeistert.

“ Auch Dreesen versuchte, Schärfe aus dem Thema herauszunehmen. Er glaube nicht, dass es „dabei darum ging, Jamal unter Druck zu setzen. Wir wünschen uns alle, dass Jamal wieder der alte Jamal wir. Er braucht die Zeit, um zurückzukommen.

Das haben wir jetzt mehrfach gesagt. Die muss er kriegen. Und dann schauen wir mal, wie es Anfang nächsten Jahres ausschaut.

“ Man müsse auch nicht weiter „über den Vertrag sprechen“. Musiala hatte im Februar 2025 seinen Vertrag bis 2030 verlängert. Danach war eine neurologische Funktionsstörung mit Absencen beim Nationalspieler bekannt geworden. Ob dies der Verein bei Vertragsunterschrift schon gewusst habe, wurde Dreesen am Samstag gefragt: „Wir werden bestimmt nicht über die Krankheit von Jamal sprechen, aber Sie können davon ausgehen, dass das nicht der Fall war.

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“ Rummenigge hatte am Freitag auf die Frage, ob er befürchte, dass der 23-Jährige sein früheres Leistungsniveau nicht mehr erreiche, bei Sky geantwortet: „Das ist durchaus möglich und nicht ausgeschlossen, weil das, was wir wissen, lässt eben leider vermuten, dass es schwierig wird, auf das Niveau zu kommen, das er ja mal hier auch in diesem Stadion sehr oft gezeigt hat. Wenn er nicht wieder der alte Jamal wird, dann müssen wir sprechen , weil dann sind diese Summen natürlich mit Verlaub nicht mehr darstellbar.

“ Angesichts der Krankenakte könne er sich, so Rummenigge, „auch nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen auch kaufen würde. Das ist ein Problem. “