Jamal Musiala sorgt mit starken Leistungen für Aufsehen beim 7:1-Sieg gegen Curaçao. Der 23-jährige Spieler lieferte eine herausragende Partie und zeigte starke Kombinationen mit seinen Teamkollegen.

Jamal Musiala sorgt mit starken Leistungen für Aufsehen beim 7:1-Sieg gegen Curaçao . Der 23-jährige Spieler lieferte eine herausragende Partie und zeigte starke Kombinationen mit seinen Teamkollegen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann lobte Musialas Leistung und sagte, er habe viel versucht und seine Sache gut gemacht. Musialas Erlösung war der vorentscheidende Moment im Spiel, als er nach einem Traumpass von Kimmich zum 4:1 traf. Nagelsmann nahm Musiala nach gut einer Stunde aus dem Spiel, um anderen Spielern die Chance zu geben, sich zu beweisen. Musialas Leistung sorgt für Aufsehen und beendet die Diskussionen um seine Person.

Der 23-jährige Spieler zeigt sich wieder in seiner Topform und sorgt für Hoffnung auf eine erfolgreiche Zukunft





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