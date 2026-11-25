Bayern München muss bei der Champions-League-Partie gegen OSC Lille auf mehrere Schlüsselspieler verzichten. Jamal Musiala startet nicht, da der Kader durch Verletzungen geschwächt ist.

Bayern München reist zur Champions-League-Begegnung beim französischen Erstligisten OSC Lille. Vor dem Anpfiff der Partie in Nordfrankreich wurde eine entscheidende Personalie geklärt. Der 23-jährige Starstürmer Jamal Musiala steht bei diesem wichtigen Auswärtsspiel nicht in der Startelf. Stattdessen wird er voraussichtlich auf der Ersatzbank sitzen, um seine Fitness behutsam aufzubauen.

Verletzungsprophylaxe statt Risiko

Die Entscheidung für die Bankposition von Musiala basiert auf sorgfältiger Verletzungsprävention. Der Nationalspieler hatte zuvor sein Comeback nach einem Muskelfaserriss beim 1:1 gegen den 1. FC Köln gefeiert. Der Sportvorstand Max Eberl (53) hatte bereits vor dem Abflug am Dienstag signalisiert, dass man die Spieler nicht überlasten darf. Das Ziel ist es, Druck von den Athleten zu nehmen und sie schonend an die Belastung im internationalen Wettbewerb zu gewöhnen.

Also read Musiala-Konflikt: FC Bayern und Jamal Musiala im Streit um Vertragsdetails

Keine Startelf für Verletzte

Neben Jamal Musiala werden auch andere Leistungsträger fehlen. Der 29-jährige Kolumbien-Star Luis Díaz startet ebenfalls nicht in der ersten Elf. Cheftrainer Vincent Kompany (40) erklärte auf der Pressekonferenz, dass er die Rückkehr von Jamal Musiala in den nächsten zwei Wochen plane. Der Trainer und das gesamte Staff haben ein gutes Gespür für den richtigen Zeitpunkt der Rückkehr. Es ist gut möglich, dass der DFB-Star seine nächsten Minuten als Einwechselspieler absolviert, ähnlich wie bei seinem Bundesliga-Comeback.

Advertisement

Advertisement

Massiver Personalengpass in der Offensive

Die Offensive von Bayern München ist durch diverse Verletzungen stark geschwächt. Neben dem operierten Harry Kane (33) und dem verletzten Michael Olise (24) fallen auch Serge Gnabry (31), Alphonso Davies (25) und Ismael Saibari (25) aus. Manuel Neuer (40) fehlt aufgrund eines Sehnenteilrisses. Für die Angriffspositionen stehen nur noch Lennart Karl (18), Nathaniel Brown (23), Tom Bischof (21), Tim Binder (19) und Konrad Laimer (29) zur Verfügung. Trotz dieses Mangels bleibt Musiala zunächst auf der Bank.