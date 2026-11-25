Seit wann wusste der FC Bayern über die neurologische Erkrankung von Jamal Musiala Bescheid? Vor oder nach der Unterschrift unter den aktuellen Vertrag? Verein und Spielermanagement weisen nun Spekulationen zurück.

und Musialas betreuende Agentur 11WINS mit. Sie möchten so die »vielen Gerüchte« klarstellen, die es in den vergangenen Tagen um den Gesundheitszustand des Offensivspielers gegeben habe.und Karl-Heinz Rummenigge, forderten Musiala zuletzt aufgrund seiner Erkrankung indirekt zum Gehaltsverzicht auf, sollte dieser sein Leistungsniveau nicht mehr erreichen.

»Da muss man mit der Familie sprechen, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich – mit Verlaub – nicht mehr darstellbar«, sagte Rummenigge dem Sender Sky. Musiala hatte im Februar 2025 seinen Vertrag beim Rekordmeister bis 2030 verlängert und war zum Topverdiener aufgestiegen. Nach SPIEGEL-Informationen soll im Aufsichtsrat darüber debattiert worden sein, wer wann erstmals vom Krankheitsbild Musialas gewusst habe.

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Vor dem Champions-League-Spiel der Bayern beim OSC Lille war es daraufhin zu dem Treffen von Vereinspräsident Herbert Hainer sowie den Vorständen Jan-Christian Dreesen und Max Eberl mit den Musiala-Beratern Christian Schmid und Tobias Altschäffl in der Bayern-Geschäftsstelle in München gekommen. Zwischen dem Rekordmeister und dem Management Musialas habe es am Dienstag »konstruktive Gespräche« gegeben, heißt es nun in der Vereinsmitteilung.

Die ersten Untersuchungen habe es in Absprache mit dem FC Bayern und seiner medizinischen Abteilung gegeben, nachdem im Frühling 2025 erstmals neurologische Symptome aufgetreten waren, hieß es weiter. »Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung.

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« Beide Seiten hätten sich darauf verständigt, die Gespräche partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen. Der an Absencen leidende Jamal Musiala soll auf Gehalt verzichten. Das fordern Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Wie Experten der Darstellung der Bayern-Funktionäre widersprechen, lesen SieHaben Sie einen Fehler im Text gefunden, auf den Sie uns hinweisen wollen?

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