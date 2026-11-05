Jamal Musiala kehrt nach Verletzungspause ins Bayern-Training zurück

Bayern-Starspieler Jamal Musiala nimmt nach über fünf Wochen erstmals wieder am Mannschaftstraining teil. Der Offensivspieler nähert sich schrittweise seiner Rückkehr in den aktiven Spielbetrieb vor dem Spiel bei Mainz.

Der bayrische Bundesliga-Klub bereitet sich intensiv auf die anstehenden Partie vor, wobei die Rückkehr von Superstar Jamal Musiala eine zentrale Rolle einnimmt. Nach über fünfeinhalb Wochen der Verletzungspause nahm der 23-jährige Offensivspieler am Donnerstagnachmittag erstmals wieder am regulären Teamtraining teil. Diese Entwicklung markiert einen entscheidenden Meilenstein in der Genesung des Nationalspielers, der seit Anfang Oktober zunehmend sein Trainingspensum steigerte, um spielfit zu werden.

Trainingsteilnahme direkt vor Auswärtsspiel in Mainz

Musiala betrat den Rasen am Donnerstag um 14.07 Uhr gut gelaunt und zog dabei eine Musikbox hinter sich her, um sich musikalisch aufzuwärmen. Diese Teilnahme findet zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei FSV Mainz 05 am Samstag um 15.30 Uhr statt, welches auf Sky live zu sehen ist. Die Rückkehr ins Mannschaftstraining gilt als der letzte wesentliche Schritt, bevor der DFB-Star wieder in den aktiven Spielbetrieb einsteigen kann. Zuvor hatte bereits Interimstrainer Aaron Danks, der 43-jährige Vertreter von Vincent Kompany aufgrund einer Hirnhautreizung, die Integration in das Team vorangetrieben. Die Atmosphäre am Trainingsgelände wirkte entlastet, da die Unsicherheit um die Verfügbarkeit des Schlüsselspielers nun deutlich gesunken ist.

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Hintergrund der Verletzung und Reha-Planung

Die aktuelle Situation geht auf einen Vorfall am 24. September zurück, als sich Musiala beim Warmmachen vor der DFB-Partie gegen die Niederlande (Endstand 1:1) einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zuzog. Seit dem 9. Oktober arbeitete der Offensivspieler mit den Reha-Trainern wieder auf dem Rasen, tat dies jedoch ausschließlich individuell. In den vergangenen Tagen wurde sein Training quantitativ und qualitativ gesteigert, was nun in der gemeinsamen Einheit mündete. Sportvorstand Max Eberl (53) erklärte am Mittwoch am Flughafen im Vorfeld der Champions-League-Reise bei Atlético Madrid (Endstand 2:0), dass der Plan während der Länderspielpause genau darauf abzielte, ihn trainingsfit zu machen, damit er nach der Pause nahtlos einsteigen kann.

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Vorsicht vor Überlastung bei doppelter Pause

Der Klub möchte bei Musiala auf kein Risiko setzen, da der Star gerade seine zweite längere Zwangspause in Folge erlebt. Vor der aktuellen Oberschenkel-Verletzung war Musiala in zwei aufeinanderfolgenden Testspielen zusammengebrochen. Er selbst begründete dies anschließend mit einer neurologischen Dysfunktion, die gelegentlich zu Absencen und kurzen Bewusstseinsaussetzern führt. Nach einer Erholungsphase zur Anpassung der Medikation konnte er zunächst wieder problemlos spielen, bis die muskulären Probleme auftraten. Die medizinische Abteilung beobachtet seine Belastbarkeit daher mit besonderer Sorgfalt.

Zukünftige Verfügbarkeit und Teamintegration

Allen Beteiligten ist es wichtig, dass Musiala nicht nur kurzfristig fit wird, sondern langfristig verfügbar bleibt. Mit der heutigen Teilnahme am Training hat er einen wichtigen Schritt auf dem Weg dorthin vollendet. Die Verantwortlichen werden nun engmaschig prüfen, ob er in das Aufgebot für das Spiel gegen Mainz oder bereits für die folgende Partie eingeteilt werden kann. Die schrittweise Rückkehr dient dazu, seine physische und mentale Stabilität unter Wettkampfbedingungen wiederherzustellen, ohne die langfristige Gesundheit zu gefährden.