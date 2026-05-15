Jamal Musiala spricht offen über Müllers Abschied und seine Bedeutung für ihn

Jamal Musiala spricht offen über Müllers Abschied und betont, wie wichtig die Ikone für ihn war. Während Müller und Musiala gemeinsam für Bayern spielten, entwickelte sich ein enges Verhältnis. Besonders in Musialas Anfangszeit half Müller mit Tipps und Erfahrungen.

Der Weltmeister von 2014, Müller , verlässt den Rekordmeister Bayern. Jamal Musiala spricht offen über den Abschied und betont, wie wichtig die Ikone für ihn war.

Während Müller und Musiala gemeinsam für Bayern spielten, entwickelte sich ein enges Verhältnis. Besonders in Musialas Anfangszeit half Müller mit Tipps und Erfahrungen. Jetzt, nachdem Müller seine schwere Verletzung überstanden hat, würde Musiala gerne mit ihm sprechen. Musiala zeigt sich mit seiner Entwicklung zufrieden, aber er weiß, dass noch Schritte nach vorne zu machen sind. Jetzt konzentriert er sich auf Geduld und kleine Schritte





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