Jamal Musiala hat seinen Vertrag beim FC Bayern München bis 2030 verlängert. Der neue Vertrag beinhaltet eine Ausstiegsklausel, die in den letzten zwei Jahren des Vertrags in Höhe von 175 Millionen Euro (2028) und 100 Millionen Euro (2029) liegt. Musiala wird damit zu einem der Topverdiener beim Verein.

Jamal Musiala hat nach langen Verhandlungen einen neuen Vertrag beim FC Bayern München unterschrieben. Als ein Knackpunkt der Verhandlungen galt lange Zeit die Ausstiegsklausel . Musial's neuer Vertrag bis 2030 beinhaltet allerdings eine Ausstiegsklausel , die zwei Jahre vor Ablauf des Vertrag s, also 2028, greifen soll und bei 175 Millionen Euro liegen. Ein Jahr vor Vertrag sende soll die Ausstiegsklausel dann auf 100 Millionen Euro sinken.

Mit dem neuen Vertrag steigt Musiala bei den Bayern zu einem der Topverdiener auf und dringt in Sphären von Harry Kane vor. Sein künftiges Jahresgehalt soll bei rund 25 Millionen Euro liegen.Musiala hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie wohl er sich beim FC Bayern fühlt. Das betonte er auch im Rahmen seiner Vertragsverlängerung: „Ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können. Wir haben gemeinsam viel vor – ich freue mich auf alles, was kommt.' Zugleich erlaubt die Klausel dem 21-Jährigen eine gewisse Flexibilität in seiner Karriereplanung. Für die Bayern war aber auch eine finanzielle und planerische Sicherheit wichtig.Im internationalen Fußball ist das durchaus gängige Praxis. In Spanien beinhaltet jeder Vertrag eine Ausstiegsklausel. Diese liegen dann meist in astronomischen Höhen, um potenzielle Käufer von vornherein abzuschrecken





