Jamal Musiala Verlängert Vertrag beim FC Bayern München

Jamal Musiala, das Supertalent des FC Bayern München, hat seinen Vertrag bis zum Jahr 2030 verlängert. Der 21-jährige Fußballer bleibt somit dem Verein treu und wird in den kommenden Jahren weiterhin für die Bayern auflaufen. Musiala hätte sich wohl aussuchen können, für welchen Verein er spielen möchte, doch er entschied sich, bei dem Verein zu bleiben, wo er seine ersten Schritte im Profifußball gemacht hat.

'Heute ist ein sehr guter Tag für den FC Bayern', freute sich der Präsident des berühmten Fußballvereins. Am Freitag wurde bekannt: Das Supertalent Jamal Musiala verlängert seinen Vertrag bis zum Jahr 2030. Somit bleibt der 21-jährige Fußballer dem Verein in den kommenden Jahren treu. Jamal Musiala hätte sich wohl aussuchen können, für welchen Verein er spielen möchte. Sein Wert wird auf weit über 100 Millionen Euro geschätzt. Doch bei den Bayern habe er seine ersten Schritte im Profifußball gemacht, sagte er und entschied sich zu bleiben. Fachleute spekulieren: Der Dribbelkünstler könnte mal Weltfußballer werden und zu den Allerbesten wie Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo zählen. Spielen sehen kann man Jamal Musiala wohl am Samstagabend gegen Bayer 04 Leverkusen





