Musailas Verlängerung war seit langem von den Bayern-Fans erwartet und wird als wichtiger Schritt für die Zukunft des Vereins angesehen. Musiala ist trotz seines jungen Alters bereits eine Identifikationsfigur und verkörpert das ,Mia san Mia‘-Prinzip des FC Bayern. Mit seiner Spielfreude, seinem Teamgeist und seiner Verbundenheit zum Verein hat er sich schnell einen Platz in den Herzen der Fans erobert. Vereinsboss Christian Dreesen zeigte sich über die Vertragsverlängerung sehr erfreut: „Es bleibt zusammen, was zusammengehört.“Die Verhandlungen um die Vertragsverlängerung sollen auf der Zielgeraden intensiv durch den Bayern-CEO selbst vorangetrieben worden sein. Laut Informationen der Münchner AZ hat Christian Dreesen die Gespräche mit dem Management des Spielers geführt. Musiala selbst äußerte sich über die Vertragsverlängerung wie folgt: „Ich bin sehr glücklich: Der FC Bayern ist einer der bedeutendsten Klubs der Welt, hier habe ich meine ersten Schritte in den Profifußball gemacht, und ich bin davon überzeugt, mit diesem Verein in den nächsten Jahren Großes erreichen zu können.“ Die genaue Höhe der Ausstiegsklausel ist nicht bekannt. Bei Alphonso Davies soll sie bei 22 Millionen Euro gelegen haben.





