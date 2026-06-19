James Bond 007 - Im Angesicht des Todes

Der siebte James Bond-Film mit Roger Moore in der Hauptrolle. Bond muss sich gegen den machtlüsternen Großindustriellen Max Zorin stellen, der einen Mikrochip der US-Armee den Sowjets zuspielen will und Silicon Valley vernichten will.

James Bond , gespielt von Roger Moore , gerät in halsbrecherische Situationen, als er sich gegen den machtlüsternen Großindustriellen Max Zorin , gespielt von Christopher Walken , stellt. Zorin will einen Mikrochip der US-Armee den Sowjets zuspielen und Silicon Valley , den Computer-Standort in Amerikas Westen, vernichten.

Bond muss einige Verfolgungsjagden und Mordanschläge überstehen, um den Bösewichten das Handwerk zu legen. Dabei steht ihm die attraktive Stacey Sutton, gespielt von Tanya Roberts, zur Seite. In zahlreichen Konfrontationen mit Zorin und seiner exotischen Handlangerin reihen sich Stunt- und Verführungsszenen aneinander, bis der Superagent wieder in letzter Sekunde in einem großen Showdown die Menschheit retten kann





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