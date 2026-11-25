Regisseur James Cameron ärgert sich über Alien 3. Er kritisiert den plötzlichen Tod von Hicks, Newt und Bishop als schlechte Entscheidung nach Aliens.

Der Science-Fiction-Klassiker " Alien 3" stieß bei Kritikern und Fans gleichermaßen auf wenig Gegenliebe. Nun äußert sich auch James Cameron, der Schöpfer der ursprünglichen "Alien"-Reihe, zu diesem Film. Cameron bringt seine eigene Meinung zu dem Werk ein, das weltweit für Kontroversen sorgte. Seine Kritik ist dabei deutlich und unmissverständlich formuliert. Der Regisseur äußert sich im Podcast "Just Foolin' Around with Michael Biehn s" offen zu seinen Gedanken.

Kreative Differenzen bei Alien 3

Nachdem die Vorgängerfilme als bahnbrechende Erfolge das Sci-Fi-Genre revolutionierten, warteten Fans mit angehaltenem Atem auf den dritten Teil. Ursprünglich sollte der dritte Teil eine direkte Fortsetzung zu Camerons erfolgreichem Sequel sein. Das Studio 20th Century Fox entschied sich jedoch für eine düstere Version. Diese Entscheidung führte zu zahlreichen Charakter-Todesfällen im Verlauf der Handlung.

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Wo ein ähnlicher Tonfall wie bei "Aliens - Die Rückkehr" geplant war, änderte sich die Richtung grundlegend. Viele Fans waren von den kreativen Entscheidungen extrem verärgert. Dazu gehört auch James Cameron selbst, der seine Frust offen zugibt. Er beschreibt die Situation als unbefriedigend für alle Beteiligten. Die Umsetzung entsprach nicht den ursprünglichen Visionen.

Schicksal von Hicks, Newt und Bishop

James Cameron stört insbesondere das Schicksal von drei seiner Charaktere in "Alien 3". In seinem Podcast nahm er kein Blatt vor den Mund regarding die Ereignisse. Er fand den Plot total bescheuert und schwer verständlich. Man baue viel Sympathie für die Charaktere von Hicks, Newt und Bishop auf. Dann bringe man sie im nächsten Film alle um. Cameron nannte diese Strategie nicht clever.

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Die Figuren überlebten nicht einmal den Vorspann des Films. Ripleys junge Ziehtochter Newt verstarb Off-Screen. Auch Hicks und Bishop wurden nicht verschont. Cameron erinnerte daran, dass man die letzten Drittel des Vorgängerfilms damit verbrachte, Newt zu retten. Der abrupte Tod dieser Figuren wirkt für ihn sinnlos. Er fragt sich, warum man sie einfach eliminieren musste.

Verhasste Sträflinge als Ersatz

Statt der geliebten Helden ersetzte das Filmteam die Besetzung. Man führte eine Haufen verhasster Sträflinge ein. Diese neuen Figuren möchte man am liebsten sterben sehen. Cameron fragt sich, warum man solch einen radikalen Wechsel wagte. Er sieht keine logische Erklärung für diese erzählerische Entscheidung. Die Sympathie der Zuschauer wurde damit ignoriert.

Die Verbindung zwischen den Filmen wurde dadurch gestört. Cameron bat darum, seinen Namen aus den Credits zu entfernen. Dies geschah im Endeffekt in Verbindung mit den genannten Problemen. Der Konflikt zwischen Regisseur und Studio ist bekannt. Die Differenzen zeigen die Schwierigkeiten bei Filmfortsetzungen auf.

Vergessene Pläne für ein Sequel

James Cameron war im Gespräch, einen fünften "Alien"-Film zu machen. Das Projekt war als direkte Fortsetzung von "Aliens - Die Rückkehr" angesiedet. Es hätte die Ereignisse von "Alien 3" und "Alien 4" umgehen können. Konzeptzeichnungen auf viel Unterstützung in der Fangemeinde trafen. Doch daraus wurde leider nichts.

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Die Pläne scheiterten aber endgültig als Ridley Scott beschloss für einen anderen Film. Ridley beerdigte das Sequel des jüngsten Sci-Fi-Hits. Ridley Scott entschied sich für "Alien: Romulus". Dieser neue Ansatz folgte einem anderen Weg. Die ursprünglichen Pläne von Cameron sind somit nicht Realität geworden. Fans hoffen dennoch auf neue Inhalte. Die Kritik an "Alien 3" bleibt aktuell.