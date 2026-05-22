James erinnert sich an seine schwierige Zeit bei Bayern

Der ehemalige Bayern-Star James blickt auf seine Zeit in München zurück und erinnert sich an die schwierige Zusammenarbeit mit seinem Trainer Niko Kovac. Während er im ersten Jahr unter Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes gut zurechtkam, änderte sich das im zweiten Jahr. Kovacs Trainingsmethoden, wie z.B. die obligatorische Radtour nach dem Training, stießen auf Kritik von James. Er fühlte sich nicht integriert und war nicht begeistert von den Sprachkursen. James, der in 67 Pflichtspielen 15 Tore erzielte und 20 Vorlagen bereitete, blickt auf eine turbulente Zeit zurück, die von der WM-Gala 2014 geprägt war. Nach seiner Rückkehr nach München begann seine Karriere zu einer Weltreise, die ihn durch England, Katar, Griechenland, Brasilien, Spanien, Mexiko und zuletzt die USA führte. Jetzt will er mit Kolumbien bei der kommenden WM angreifen und als Führungsspieler überzeugen.

Der ehemalige Bayern-Star James blickt auf seine Zeit in München zurück und erinnert sich an die schwierige Zusammenarbeit mit seinem Trainer Niko Kovac . Während er im ersten Jahr unter Carlo Ancelotti und Jupp Heynckes gut zurechtkam, änderte sich das im zweiten Jahr.

Kovacs Trainingsmethoden, wie z. B. die obligatorische Radtour nach dem Training, stießen auf Kritik von James. Er fühlte sich nicht integriert und war nicht begeistert von den Sprachkursen. James, der in 67 Pflichtspielen 15 Tore erzielte und 20 Vorlagen bereitete, blickt auf eine turbulente Zeit zurück, die von der WM-Gala 2014 geprägt war.

Nach seiner Rückkehr nach München begann seine Karriere zu einer Weltreise, die ihn durch England, Katar, Griechenland, Brasilien, Spanien, Mexiko und zuletzt die USA führte. Jetzt will er mit Kolumbien bei der kommenden WM angreifen und als Führungsspieler überzeugen





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Bayern München James Niko Kovac WM Kolumbien

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