James Gunn's Superman Trailer: A Triumph Over Snyder's DCEU and the Quirks of Superman's History

James Gunn gelingt mit dem Superman -Trailer in zwei Minuten und zwanzig Sekunden, was das DCEU und Zack Snyder in zehn Jahren nicht geschafft haben: Ich freue mich auf den neuen Film meines Lieblingshelden.und das daraus entstandene DC-Filmuniversum haben mich damals herb enttäuscht und später komplett verloren. Dabei hatte ich nach den erstenim Sommer 2012 noch große Erwartungen an das längst überfällige Superman -Reboot nach dem echt langweiligen Superman Returns von 2006.

Die stimmungsvollen Bilder, der Gänsehaut produzierende Soundtrack und die emotionalen Sätze der beiden Superman-Väter Jonathan Kent und Jor-El waren genau nach meinem Geschmack. Dazu donnerte Superman kraftvoll durch den Himmel und versprach, dass dieser Film Superman perfekt ins Kino bringen würde. Dazu überzeugte das Personal: Christopher Nolan produziert, David S. Goyer schreibt und Synder inszeniert. Was soll schon schiefgehen? Leider alles.Man of Steel wurde weder den eigenen Trailern noch der Idee von Superman gerecht. Anstatt Katzen vom Baum zu retten, legte Superman halb Metropolis in Schutt und Asche. Anstatt eine Lichtgestalt für die Menschheit zu sein, brach dieser “Held” das Genick seines Widersachers. Statt eines Symbols der Hoffnung bekamen wir eineine Chance. Es wurde nur noch schlimmer. Irgendwo zwischen für den Plot überraschend wichtigen Pipi-Gläsern, gleichnamigen Mamas und Crossfit-Montagen hat mir Zack Snyder das Herz gebrochen. “Meinen” Superman fand ich bei DC höchstens in Form von Wonder Woman oder dem ersten Shazam! wieder. Das restliche Superheld:innen-Genre versuchte sich oft und gerne am damals bereits ausgelutschten Konzept einesbeweisen, dass er Superman viel besser versteht als Zack Snyder:Superman trägt seinen roten Schlüpfer über der blauen Hose und das ist auch gut so. Während Henry Cavill in Man of Steel eine Mischung aus Familienuniform und Kriegsrüstung trägt, darfanziehen. Die rote Hose und der gelbe Gürtel brechen das monotone Blau des restlichen Anzugs auf. Die übrigen Farben strahlen kräftig und selbstbewusst. Das Kostüm ist damit stellvertretend für Gunns gesamte Inszenierung. Anstatt Superman wie bei Man of Steel krampfhaft neu erfinden zu wollen, strahlt dieser Superman eine erfrischende Selbstsicherheit aus. Superman war noch nie so “cool” und “düster” wie Iron Man oder Batman, aber das ist gerade der springende Punkt an dieser Sci-Fi-Fantasy-Figur. Superman soll keine Identifikationsfigur für uns im Publikum sein, sondern eine Inspiration für Tugenden wie Wahrheit, Gerechtigkeit und Hilfsbereitschaft. All das steckt im Symbol auf seiner Brust und eben auch im roten Schlüpfer über dem Kostüm. Das ist albern, das ist “uncool”, das ist das genaue Gegenteil vieler anderer Superheld:innen. Und genau das scheint James Gunn verstanden zu haben.Nicht falsch verstehen: Superman ist alles andere als in Stein gemeißelt und unveränderbar! In den ersten Comic-Auftritten konnte die Figur nicht fliegen. Erst im Radiohörspiel aus den 1940ern entwickelte er eine Schwäche für Kryptonit. Das S als Symbol der Hoffnung ist eine Erfindung des Comic-Autors Mark Waid aus dem Jahr 2004. Wie jeder Mythos leben auch die verschiedenen Superman-Erzählungen von der frischen Zusammensetzung alter und neuer Ideen. Bei jeder Neuerzählung stellt sich also die Frage, was aus vergangenen Inkarnationen in die Gegenwart gehört. James Gunn beweist mit seiner Musikauswahl nicht nur Geschmack, sondern genau dieses Gespür für die richtige Mischung aus Tradition und Innovation.zum Superman-Film von 1978 auf, verlangsamt ihn, holt ihn aus dem Orchester und bringt ihn auf die E-Gitarre. Damit verweist er auf die Tradition, bestätigt ihre Bedeutung und bringt sie frisch in die Gegenwart. Snyders krampfhafter Bruch mit nahezu allen Superman-Konventionen der Vergangenheit ist damit Geschichte. Williams' Superman-Score ist einfach so ikonisch wie seine Arbeiten für Star Wars oder Indiana Jones. So klingt es mittlerweile einfach, wenn wir Superman sehen.In den Comics ist im Laufe der über 80-jährigen Publikationsgeschichte echt merkwürdiges Zeug rund um Superman passiert. In einer Geschichte landete nicht nur Kal-El auf der Erde und wurde zu Superman: Ein Doppelgänger-Baby lag neben ihm in der Rettungskapsel und entwickelte sich dank Gangster-Eltern zum maskentragenden Superschurken. In einer anderen Geschichte aus den 50er Jahren verlor Superman fast alle Kräfte und konnte stattdessen Regenbogenstrahlen aus seinen Händen schießen. Comics allgemein und Superman-Comics im Speziellen sind auf die absurdesten Ideen, Charaktere und Handlungsstränge gekommen., der ebenfalls fliegen kann und unverwundbar ist, tiefer in die Comicvorlagen eintaucht, als Zack Snyders Man of Steel sich traute. Ersten Eindrücken nach hat Gunn mal wieder ganz tief in die zuckersüße Haustierkiste gegriffen und präsentiert uns einen ganz besonders knuffigen Sidekick, der schon jetzt die Herzen der Fans erober





