James Gunn und Peter Safran verlassen DC Studios nach Skydance-Übernahme

James Gunn und Peter Safran sind als Co-CEOs von DC Studios entlassen worden. Die Entscheidung fällt kurz nach der Fusion zu Skydance und dem Misserfolg von Supergirl.

James Gunn und Peter Safran haben ihre Positionen als Co-CEOs und Vorsitzende von DC Studios aufgegeben. Das Studio ist für die operative Führung und die kreative Steuerung des DC-Universums (DCU) verantwortlich. Mit dieser Personalie endet eine vierjährige Ära, in der die beiden Regisseure und Produzenten die visuelle und narrative Richtung der DC-Marke bestimmt haben. Der Wechsel findet in einem Umfeld statt, das durch tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Medienbranche geprägt ist. Die Entlassung markiert einen klaren Richtungswechsel in der Führung der Marke, die lange Zeit unter Warner Bros. lief und nun neu strukturiert wird.

Hintergrund: Fusion und neue Skydance-Führung

Der Ausstieg von Gunn und Safran ist direkt mit der umfassenden Umstrukturierung der Filmindustrie verbunden. Anfang Oktober dieses Jahres wurde die Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount offiziell abgeschlossen. Aus dieser Fusion ging das neue Medien-Konglomerat Skydance hervor. Eine der ersten und folgenreichsten Maßnahmen der neuen Führungsebene war die Entlassung von Michael De Luca und Pamela Abdy. Die beiden hatten bisher als Duo die Warner Bros. Motion Picture Group geleitet. Die Neubesetzung der Spitze von DC Studios scheint Teil eines umfassenderen Strategiechecks zu sein, um die Effizienz und kreative Ausrichtung des neuen Unternehmensverbunds zu optimieren.

Also read SC DHfK Leipzig: Frank Carstens beendet Siebenmeter-Experiment und setzt auf Staffan Peter

David Ellison, der CEO von Skydance, und der Co-CEO Ynon Kreiz stehen nun vor der Aufgabe, die bestehenden Franchises neu zu gewichten. Ellison hat sich bereits ein breites Profil in der Branche erarbeitet. Er war an der Produktion von bekannten Filmen beteiligt, darunter "Top Gun: Maverick" und "Mission: Impossible - Fallout". Seine Entscheidung, Gunn und Safran zu ersetzen, deutet auf einen fundamentalen Wandel in der Geschäftsstrategie hin. Die bisherigen Verantwortlichen hatten den Aufbau des DCU vorangetrieben, doch die neuen Eigentümer scheinen eine andere Richtung für die Zukunft zu bevorzugen.

Reaktionen der Betroffenen und künftige Projekte

In einer gemeinsamen Stellungnahme bedankten sich James Gunn und Peter Safran bei ihren Mitarbeitern und Fans für die Zusammenarbeit. Sie betonten, dass sie vier Jahre lang das Ziel verfolgt hätten, DC unter einer gemeinsamen kreativen Vision zu einen. Dabei habe man Superman wieder in den Mittelpunkt der Marke zurückgeholt. Zu ihren bekannten Projekten zählen der Film "Superman", die Serie "Peacemaker", "Creature Commandos", "Lanterns" sowie "Clayface". Beide hoben hervor, dass sie auf eine gemeinsame kreative Vergangenheit mit ihrem Nachfolger Jeremy zurückblicken. Dieser hat bisher bei Marvel gearbeitet und für Produktionen wie "Iron Man", "The Avengers", "Guardians of the Galaxy" und "Spider-Man: Homecoming" verantwortlich gewesen.

Advertisement

James Gunn betonte in seiner Aussage, dass die Aufgabe der geschäftlichen Verantwortung für ihn auch positive Aspekte habe. Er könne sich nun voll und ganz auf das konzentrieren, was er an seiner Arbeit in der Filmbranche am meisten liebt: das Inszenieren von Filmen. Dies deutet darauf hin, dass er zwar nicht mehr als Executive Producer der gesamten Marke agiert, aber weiterhin als Regisseur für einzelne Projekte zur Verfügung stehen könnte. Seine Erfahrung aus dem Marvel-Universum und seine eigene Arbeit an "The Suicide Squad" und "The Guardians of the Galaxy" bleiben wertvolle Ressourcen für das Unternehmen.

Produktionsunsicherheit bei Batman und Supergirl

Für die aktuelle Produktion von DC-Filmen ergeben sich durch den Personalwechsel erhebliche Unsicherheiten. Der laufende Film "Superman", in dem David Corenswet als Superman und Nicholas Hoult als Lex Luthor zu sehen sind, steht unter der Regie von James Gunn. In diesem Film müssen die beiden Charaktere gemeinsame Sache machen, um einen übermächtigen Gegner zu bezwingen. Die Fertigstellung dieses Projekts gilt als wahrscheinlich, da es weit fortgeschritten ist. Jedoch ist der Status bei geplanten Produktionen wie dem weiteren Batman-Film "The Brave and the Bold" unklar. Es wird spekuliert, dass Skydance-CEO David Ellison und Co-CEO Ynon Kreiz vermeiden wollen, dieselbe Figur auf zu viele verschiedene Darsteller zu verteilen, um die Markenintegrität zu wahren.

Ein wesentlicher Faktor für die Entscheidung gegen das Duo von DC Studios könnte der finanzielle Rückschlag bei "Supergirl" gewesen sein. Das Sci-Fi-Abenteuer mit Milly Alcock und Jason Momoa verzeichnete Verluste zwischen 80 und 125 Millionen US-Dollar. Dies zählt zu den größten Kino-Flops des Jahres. In einer bereits zitierten Meldung wird erwähnt, dass diese Meldung Schockwellen durch die Filmindustrie sendet. Der massive finanzielle Verlust bei "Supergirl" könnte der Auslöser für die Neuausrichtung gewesen sein. Die neuen Eigentümer wollen möglicherweise das Budget und das Risikomanagement für zukünftige Superhelden-Projekte strenger kontrollieren. Dies hat auch Auswirkungen auf die Planung von Filmen wie "Dune 3" und "Avengers: Doomsday", die in der Branche als relevante Vergleichswerte gelten.