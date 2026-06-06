James Gunn zeigt echten Lex-Luthor-Kampfanzug in Superman-Fortsetzung

Regisseur James Gunn teilt Bild des ikonischen grünen Kampfanzugs von Lex Luthor aus 'Man of Tomorrow'. Der Anzug ist zu 100 Prozent echt und sorgt für Begeisterung bei Fans.

Die Dreharbeiten für die mit Spannung erwartete Superman -Fortsetzung 'Man of Tomorrow' haben begonnen, und Regisseur James Gunn sorgt mit einem besonderen Leckerbissen für Begeisterung unter den Fans.

In den sozialen Medien teilte Gunn ein Bild des ikonischen grünen Kampfanzugs von Lex Luthor, der dem Bösewicht übermenschliche Fähigkeiten verleiht. Bereits bei der Ankündigung des Films war klar, dass dieser Anzug eine zentrale Rolle spielen würde, doch die große Frage war: Handelt es sich um ein echtes Kostüm oder um computergenerierte Effekte? Nun haben die Fans Gewissheit: Gunn bestätigte gegenüber einem Fan, dass der Anzug zu 100 Prozent echt ist und Schauspieler Nicholas Hoult sich darin fantastisch bewegen kann.

Die Reaktionen auf den Post sind überschwänglich, mit über 115.000 Likes und fast 2.000 Kommentaren, die von 'Holy Shit' bis 'Oh my God' reichen. Viele Fans loben die Fähigkeit von Gunn und seinem Team, Comicbücher mit solcher Brillanz auf die Leinwand zu bringen. Der Kampfanzug wird voraussichtlich eine entscheidende Rolle in der Handlung von 'Man of Tomorrow' spielen.

Die Story des Films dreht sich um ein ungewöhnliches Bündnis: Superman muss sich mit seinem Erzfeind Lex Luthor zusammenschließen, um die außerirdische Bedrohung Brainiac zu besiegen, der von Lars Eidinger gespielt wird. Diese Allianz verspricht spannende Konflikte und Wendungen, da die beiden Erzfeinde ihre Differenzen überwinden müssen, um eine gemeinsame Gefahr abzuwehren.

James Gunn, bekannt für seine Arbeit an 'Guardians of the Galaxy' und 'The Suicide Squad', scheint erneut ein Händchen dafür zu haben, Superhelden-Geschichten mit einer Mischung aus Humor und Tiefe zu erzählen. Die Fans sind nicht nur von der Echtheit des Kostüms begeistert, sondern auch von der Liebe zum Detail, die Gunn und sein Team in die Umsetzung stecken.

Viele Kommentare heben hervor, wie wichtig es sei, praktische Effekte gegenüber CGI zu bevorzugen, um eine greifbare und authentische Atmosphäre zu schaffen. Ein Fan schrieb: 'Unglaublich, wie du und deine Kostümbildner es immer schaffen, Comicbücher mit solcher Brillanz auf die Leinwand zu übertragen! Sieht toll aus!

' Diese Resonanz zeigt, dass der Film bereits vor seinem Release im Juli 2027 hohe Erwartungen erfüllt. Ein erster Teaser wird vermutlich Ende 2026 veröffentlicht, sodass die Vorfreude noch weiter steigen wird. Mit dieser gelungenen Kostümierung hat Gunn bereits einen wichtigen Punkt für sich verbuchen können





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Superman Man Of Tomorrow Lex Luthor Kostüm James Gunn

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Avatar 2-Star über gescheitertes James Bond-Vorsprechen: 'Sie haben mich angeschaut, als wäre ich verrückt'Mit Avatar und Avatar 2 begeisterte er Millionen, bei James Bond versagte er: Sam Worthington enthüllte einst die Geschichte seines gescheiterten 007-Vorsprechens.

Read more »

Sohn der Freundin in Haft: Filmstar James Handy nach Attacke gestorbenDer US-Schauspieler James Handy ist tot. Der aus 'Top Gun: Maverick' und 'Jumanji' bekannte Darsteller wurde am 3. Juni in Los Angeles erstochen. Ein Tatverdächtiger ist festgenommen - er soll selbst den Notruf gewählt haben.

Read more »

Mord an James Handy: Video zeigt Sohn von Freundin am Tatort'Top Gun: Maverick'-Star James Handy ist tot. Auf einer Aufnahme soll der mutmaßliche Täter zu sehen sein. Er stammt aus dem Bekanntenkreis.

Read more »

Mordanklage nach Tod von Schauspieler James Handy: Stiefsohn unter VerdachtDer Schauspieler James Handy wurde erstochen in Los Angeles aufgefunden. Die Mordanklage gegen seinen Stiefsohn Michael Gledhill wurde erhoben. Die Mutter des Tatverdächtigen nennt psychische Probleme als möglichen Hintergrund.

Read more »