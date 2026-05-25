James Rodríguez offen über seine Zeit bei Real Madrid und den Moment, als er den Klub verlassen musste

James Rodríguez spricht in einem neuen Netflix-Dokumentarfilm offen über seine Zeit bei Real Madrid und den Moment, als er den Klub verlassen musste. Er spricht auch über seine Erfahrungen mit dem damaligen Trainer Rafa Benítez und den Wechsel zu Bayern München.

James Rodríguez packt aus! Im einen neuen Netflix-Dokumentarfilm spricht der frühere Real- und Bayern-Star so offen wie nie über seine Zeit bei den "Königlichen" - und über den Moment, als er den Klub verlassen musste.

"Ich kam nach Hause ... traurig. Ich bin alleine weinen gegangen, damit meine Tochter mich nicht sieht. Aber sie hat mich entdeckt und gefragt, warum ich weine. Ich habe ihr gesagt, dass wir gehen müssen, ich muss den Verein wechseln.

Mein Herz war gebrochen.

" Dabei war sein Wechsel nach Madrid einst der große Traum des Kolumbianers. "Ich erinnere mich, als Jorge Mendes (sein Berater, Anm. d. Red. ) mir gesagt hat: 'Real Madrid will dich.

'. Es war immer mein Traum, fürzu spielen. Ich hatte Angebote von anderen Teams. Aber ich sagte mir: 'Der Real-Madrid-Zug kommt nur einmal und ich steige ein.

'. " Doch nicht alles lief glatt beim "Weißen Ballett" ... Über Ex-Trainer Rafa Benítez sagt James: "Wir sind von Anfang an aneinandergeraten. Mir gefiel nicht, wie er dachte, und ihm schien nicht zu gefallen, wie ich dachte.

In einem Spiel lief es gut für mich, er nahm mich in der 60. Minute raus. Ich machte ein paar Gesten und das Stadion stellte sich gegen ihn. Er dachte, ich hätte die Fans gegen ihn aufgebracht.

" sportlich oft außen vor: "Es war trotzdem etwas Schönes, unter ihm zu spielen. Ich habe gut trainiert, wenn ich gespielt habe, habe ich getroffen und Vorlagen gegeben. Aber in den großen Spielen war ich kein Stammspieler. Ich war frustriert und wusste nicht, was ich noch mehr tun sollte.

Er hatte immer seine 12 oder 13 Spieler. Aber ich habe kein persönliches Problem mit ihm. Ich wollte nur spielen, und ich respektiere seine Entscheidung, weil er Titel gewonnen hat.

" Ganz anders war das Verhältnis zu Carlo Ancelotti: "Carlo war wie ein Vater für mich. Wenn jemand an mich glaubt, gebe ich alles.

" kam überraschend zustande. "Niemand weiß das ... aber nach Real sollte ich zu Manchester United. Und Jorge sagt zu mir: 'Willst du zu Bayern?

'. Ich fragte: 'Wo soll ich spielen? Ribéry, Robben ...

'. Er sagte: 'Carlo (Ancelotti, Anm. d. Red. ) will dich.

'. Carlo rief mich an. Ich sagte: 'Ich glaube, ich gehe zu Manchester.

'. Und er antwortete: 'Manchester? United ist tot. Du musst mit mir hierherkommen. '.





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