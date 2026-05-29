James Sands verlässt den FC St. Pauli nach verletzungsgeprägtem Leih-Jahr

Der US-amerikanische Nationalspieler James Sands kehrt nach eineinhalb Jahren Leihe beim FC St. Pauli zu New York City FC zurück. Seine Zeit in Hamburg war von zwei schweren Verletzungen überschattet, die ihn jeweils für den Rest der Saison außer Gefecht setzten. Trotz Rückkehr und kämpferischem Einsatz musste er den Abstieg der Hamburger miterleben.

James Sands (25) verlässt den FC St. Pauli nach eineinhalb Jahren Leihe und kehrt zu New York City FC in die USA zurück. Die Leihe des defensiven Mittelfeldspielers war von zwei schweren Verletzung en geprägt.

Nach einem vielversprechenden Start mit zwei Einwechslungen wurde er schnell zum Stammspieler, doch bereits in der siebten Partie gegen den SC Freiburg zog er sich eine schwere Verletzung zu: Wadenbeinbruch, Innenbandriss sowie eine komplexe Sprunggelenksverletzung. Nach der Operation absolvierte er seine Reha in Hamburg und kämpfte sich nach einer Leiheverlängerung zurück. Zum Saisonstart gegen Dortmund stand er wieder auf dem Platz und war bis zum 25. Spieltag, mit einer kurzen Unterbrechung wegen einer Gehirnerschütterung, ein wichtiger Stabilisator in der Defensive.

Am 26. Spieltag erlitt er gegen Frankfurt erneut eine schwere Verletzung am linken Sprunggelenk, musste erneut operiert werden und fiel erneut für den Rest der Saison aus, was auch seine WM-Träume beendete. Trotz der Verletzungen blieb er in Hamburg und war auch beim Abstiegsfinale gegen Wolfsburg im Stadion, wo er am Ende bittere Tränen auf dem Rasen vergoss. Die Leihe endet somit mit dem Abstieg des FC St. Pauli - kein schönes Abschluss einer ansonsten vielversprechenden Zusammenarbeit





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