James Talarico besiegt Ken Paxton bei Texas-Senatswahl

Demokrat James Talarico erringt historischen Erdrutschsieg gegen den Republikaner Ken Paxton in Texas und beendet eine 36-jährige Demokrat-Trockenzeit.

In einem der stärksten Hochburgen der Republikaner hat der Demokrat James Talarico (37) bei der Senatswahl in Texas einen historischen Erdrutschsieg errungen. Nach vorläufigen Prognosen des Nachrichtensenders CNN beträgt seine Stimmenanteile bei 58 Prozent, während sein republikanischer Herausforderer Ken Paxton (63) nur auf 40 Prozent kommt. Diese Niederlage markiert einen tiefen Einschnitt im politischen Gefüge des amerikanischen Südens.

Historischer Sieg beendet Demokrat-Trockenzeit

James Talarico feiert damit eine politische Sensation, die seit 1988 nicht mehr vorgekommen ist. Seit mehr als drei Jahrzehnten hat kein Demokrat mehr eine Senatswahl in Texas gewonnen. Noch im Jahr 2024 hatte der US-Präsident Donald Trump (80) den Bundesstaat mit einem Vorsprung von mehr als 13 Prozentpunkten gewonnen. Dieser deutliche Wechsel zeigt, wie stark die Unzufriedenheit in der Wählerschaft gewachsen ist.

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Die Niederlage ist besonders schmerzhaft für die Republikaner, da sie enorme finanzielle Mittel in den Wahlkampf investiert haben. Laut der Nachrichtenagentur AP flossen auf republikanischer Seite mehr als 280 Millionen Dollar. Diese Summe entspricht fast dem Doppelten der Ausgaben der demokratischen Seite. Trotz dieser massiven finanziellen Unterstützung konnte Ken Paxton die Wähler nicht überzeugen.

Milliarden und Kontroversen retten Paxton nicht

Der Tech-Milliardär Elon Musk (55) unterstützte Ken Paxton finanziell und griff James Talarico im Wahlkampf wiederholt öffentlich an. Doch selbst die Millionen Dollar, die in die Kampagne flossen, reichten nicht aus, um die Wählerbasis zu mobilisieren. Ken Paxton gilt im politischen Betrieb als umstrittene Figur und ist von verschiedenen Skandalen überschattet.

Weitere Kontroversen belasteten den Wahlkampf. Im Jahr 2023 leitete das von Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus von Texas ein Amtsenthebungsverfahren gegen Ken Paxton ein. Im Zuge dieses Verfahrens standen unter anderem Vorwürfe des Amtsmissbrauchs und der Bestechlichkeit im Raum. Der Senat von Texas sprach Paxton anschließend in allen Punkten frei, doch der Schatten der Anklagen blieb bestehen.

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Strategie und Themen setzen Talarico durch

James Talarico ging im Wahlkampf strategisch klug vor und griff die Schwachstellen des Gegners gezielt an. Er machte die Skandalgeschichte um Ken Paxton zum zentralen Thema und kombinierte dies mit der Kritik an steigenden Lebenshaltungskosten. Auch die Zölle von Donald Trump und der Krieg im Iran wurden als Wahlkampfthemen verwendet, um die Unzufriedenheit der Bevölkerung zu kanalisieren.

Insbesondere die Latino-Wähler wanderten in diesem Wahlkampf wieder stärker zu den Demokraten ab. Dieser Bevölkerungsteil war für den Ausgang der Wahl entscheidend. James Talarico führte einen intensiven und weitgehend fehlerfreien Wahlkampf, der von einem eingeschworenen Team meist junger Berater koordiniert wurde. Er nutzte unconventional Methoden wie Bus-Wahlkampfauftritte in der Provinz.

Die Gegner versuchten, frühere Ansichten von Talarico für TV-Angriffsspots zu nutzen. Besonders seine Aussage, Gott sei geschlechtsneutral, wurde angegriffen. Gegner stempelten ihn als ultr liberalen Halb-Irren ab und verulkelten ihn als Talafreako. Diese Angriffe schweißten die Anhänger jedoch enger zusammen, viele Fans tragen jetzt trotzig T-Shirts mit der Aufschrift I am a Talafreako.