Für James Vowles ist die Strafe für das Überschreiten der Budgetgrenze nicht so schlimm: Er erklärt, warum Williams davon ausging, die Kosten wären ausgenommen

Für James Vowles ist die Strafe für das Überschreiten der Budgetgrenze nicht so schlimm: Er erklärt, warum Williams davon ausging, die Kosten wären ausgenommen, muss der Rennstall eine Geldstrafe zahlen und einen Abzug bei den Entwicklungsressourcen hinnehmen: Das Team bekommt 1,5 Prozent bei den Windkanal- und CFD-Tests abgezogen und darf daher nicht so stark entwickeln, wie man eigentlich könnte.

Für Teamchef James Vowles ist diese Strafe aber nicht so schlimm, wie er sagt. Er glaubt nicht, dass sie Williams' Entwicklung groß beeinflussen wird. Denn: Als Neunter der Konstrukteurs-WM darf Williams in der ersten Saisonhälfte 2027 theoretisch 110 Prozent des Referenzwertes vom Siebtplatzierten nutzen - und damit fünf Prozent mehr als aktuell. Da das Team beim letzten Stichtag im Sommer noch vor Audi auf Rang acht lag, stehen aktuell für die zweite Saisonhälfte"nur" 105 Prozent zur Verfügung.

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In der ersten Saisonhälfte lag man sogar nur bei 90 Prozent, da der fünfte Platz der Konstrukteurswertung aus dem Vorjahr als Grundlage genommen wurde. Da zwischen jeder einzelnen Platzierung fünf Prozent liegen, entspricht die Strafe von 1,5 Prozent weniger als einem Drittel einer Platzierung.