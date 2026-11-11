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Jamie Carragher kritisiert Florian Wirtz nach Tor gegen Crystal Palace

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Jamie Carragher kritisiert Florian Wirtz nach Tor gegen Crystal Palace
Florian Wirtz · Liverpool FC · Crystal Palace
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Der Liverpool-Experte Jamie Carragher löst einen Sturm der Entrüstung bei Fans aus, indem er das Tor von Florian Wirtz als glücklichen Zufall abtut.

Der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz hat in der 54. Minute beim Auswärtssieg von Liverpool bei Crystal Palace sein erstes Saisontor erzielt. Der Treffer beendete eine Serie von zwei Pflichtspiel-Niederlagen und führte die Reds mit einem 3:1-Erfolg zurück auf die Erfolgsspur.

Carragher bezeichnet Wirtz-Treffer als Glück

Liverpool-Legende und TV-Experte Jamie Carragher äußerte sich nach dem Spiel kritisch zum Treffer des deutschen Offensivspielers. Er charakterisierte den genauen Schuss als reinen Zufall und betonte, dass Wirtz in der Vergangenheit auch Pech gehabt habe. Diese Einschätzung stieß bei zahlreichen Anhängern des Vereins auf heftigen Widerstand.

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Fan-Account The Anfield Talk reagiert scharf

Der reichweitenstarke Fan-Account The Anfield Talk reagierte umgehend auf die Äußerungen des ehemaligen Abwehrspielers. Dort wurde Carragher vorgeworfen, er versuche aktiv, eigene Spieler herabzusetzen und ihnen die gebotene Anerkennung vorzuenthalten. Die Kritik an seiner Bewertung war eindeutig und direkt formuliert.

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Experte verteidigt sich gegen Vorwürfe

Jamie Carragher wies die Kritik entschieden zurück und bezeichnete sie als falsch. Er warf dem Account vor, seine Zitate zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren und Likes sowie Retweets einzusammeln. Stattdessen forderte er die Community auf, eigene Meinungen zu äußern, anstatt nur wiederzugeben, was viral geht.

Mac Allister und Isak sichern den Sieg

Bevor Wirtz traf, hatte Alexis Mac Allister bereits in der 40. Minute per Kopf zur Führung für Liverpool gesorgt. Alexander Isak erhöhte in der 89. Minute auf 3:0 und machte den Sieg damit praktisch perfekt. Edward Nketiah erzielte erst in der Nachspielzeit den Ehrentreffer für Crystal Palace.

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