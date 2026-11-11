Jamie Dornan wird in dem kommenden Film "Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum" die Rolle des neuen Aragorn spielen und hat über die Erwartungen und die Ehre, in die Fußstapfen von Viggo Mortensen zu treten, gesprochen.

Der britische Schauspieler Jamie Dornan hat die Rolle des neuen Aragorn in der kommenden "Der Herr der Ringe"-Fortsetzung "Die Jagd nach Gollum" übernommen. Das Projekt soll am 16 Dezember 2027 im Kinobetrieb starten und wird Fans die Chance geben, die Geschichte eines jungen Aragorn zu erleben, bevor die großen Ereignisse des Original-Trilogie beginnen.

Jamie Dornan über die Herausforderung, Viggo Mortensens Fußstapfen zu betreten

Dornan beschreibt seine Reaktion auf die Nachricht, dass er die Rolle als Aragorn bekommen hat, als ein eigentlicher Traum. Er hat darüber hinaus seine Bewunderung für Viggo Mortensens Darstellung im ersten Teil weiterhin betont und erklärt, dass er sich geehrt fühle, in die Welt eintreten zu dürfen, die von Mortensen so geprägt wurde.

Also read Andy Serkis leidet unter Schlafstörungen durch Gollum-Rolle

Er zählt, dass die Dreharbeiten für ihn bislang ein unglaubliches Erlebnis waren. Die Rolle verlangt viel von einem Schauspieler, da die Zuschauer bereits ein starkes Bild von Aragorn vor Augen haben. Dornan sagt, dass er die Aufgabe ernst nimmt und hofft, dass das Publikum die neue Interpretation positiv aufnehmen wird.

Kampagnenplanung und mögliche Änderungen der Produktion

Das Filmprojekt steht noch in den Vorbereitung, aber der Casting-Prozess ist bereits beendet. Im Zusammenhang mit den Dreharbeiten hat die Produktionsfirma erklärt, dass das Konzept der Filmreihe neu gestaltet wurde, um die Geschichte aus einer anderen Perspektive zu erzählen. Die neue Version konzentriert sich auf die Jagd nach Gollum, die sowohl den frühen als auch den späteren Verlauf der Handlung abdeckt.

Advertisement

Darüber hinaus wurde betont, dass der Film in enger Zusammenarbeit mit Tim Armitage und der Tolkien Foundation geplant wird. Die Autoren wollen die Vorlage respektieren, während sie gleichzeitig neue Wege im Gebiet des epischen Fantasy-Films gehen.

Auswirkungen für die Fantasy-Fan-Gemeinde und weitere Schritte

Viele Fans des Original-Trilogie haben sich bereits seit Jahren auf den neuen Film gefreut. Da Dornan die Rolle von Aragorn übernimmt, wird erwartet, dass die Reaktion der Zuschauer stark von den Erwartungen an die Authentizität der Darstellungen abhängen wird. Die Verfilmung wird das Publikum erneut in die Welt von Fëanor und Gollum einführen und damit auch das Interesse an anderen Fantasy-Projekten wie "Die Ringe der Macht" und "Harry Potter" wecken.

Der nächste Schritt für die Produktion ist die abschließende Postproduktion, die im Januar 2028 abgeschlossen sein soll. Danach wird eine internationale Premiere im Hollywood-Flier-Plastik von "The Lord Of The Rings: The Hunt For Gollum" geplant. Der Fall für die globale Verbreitung soll im frühen 2029 stattfinden, damit die Filmreihe die neueste Generation von Fantasy-Fans bis dahin erreichen kann.