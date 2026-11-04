Jamie Foxx wird mit 58 Jahren erneut Vater

Hollywoodstar Jamie Foxx ist mit 58 Jahren erneut Vater geworden. Sein Partnerin Alyce Huckstepp brachte das gemeinsame Kind zur Welt.

Der renommierte Hollywoodschauspieler Jamie Foxx hat mit fünfundfünfzigacht Jahren die väterliche Rolle ein drittes Mal übernommen. Das US-Magazin " People" bestätigte die Nachricht unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen, die direkt mit der Familie des Stars verbunden sind. Seine deutlich jüngere Partnerin Alyce Huckstepp hat demnach das erste gemeinsame Kind der beiden Eheleute zur Welt gebracht. Damit erweitert sich die wachsende Familie des vielbeschäftigten Entertainers um ein neues Mitglied.

Einleitung der Vaterschaft durch Rat

Jamie Foxx hatte sich vor der Entscheidung, erneut Vater zu werden, professionelle und persönliche Unterstützung geholt. Der Schauspieler gab offen zu, zunächst Bedenken hinsichtlich des hohen Alters bei der Vaterschaft gehabt zu haben. Die Begegnung mit dem renommierten Schauspieler Al Pacino, der mit achtundachtzig Jahren noch einmal Vater wurde, nahm ihm diese Sorgen. Pacino fungierte dabei als wichtiges Vorbild und ermutigte seinen Freund, auch im fortgeschrittenen Alter eine neue Familiengründung in Erwägung zu ziehen. Diese Gespräche halfen Foxx, die Hemmschwelle zu überwinden und den Schritt in das nächste Kapitel seines Lebens zu wagen.

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Rolle von Al Pacino und Familie

Die Partnerschaft von Jamie Foxx und Alyce Huckstepp verlief nicht immer geradlinig, bevor das Kind zur Welt kam. Die beiden waren im Sommer 2023 zum ersten Mal gemeinsam gesichtet und von Paparazzi abgelichtet worden. Rund eineinhalb Jahre später, im Januar 2025, meldeten Berichte, dass sich die Paar vorübergehend getrennt haben soll. Trotz dieser kurzen Trennungsphase fanden Jamie Foxx und Alyce Huckstepp noch im selben Jahr wieder zueinander. Diese Entwicklung scheint der richtigen Zeitpunkt für die Ankunft des gemeinsamen Kindes gewesen zu sein, das nun die Bindung zwischen den beiden festigt.

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Bisherige Kinder und öffentliche Reaktionen

Für Alyce Huckstepp ist die Geburt des Kindes ein besonderer Meilenstein, da es ihr erstes Kind ist. Sie ist bei der Geburt dreißigeinhalb Jahre alt und hat bisher keine Kinder gehabt. Im Gegensatz dazu hat Jamie Foxx bereits zwei erwachsene Töchter aus früheren Beziehungen. Die dreißigjährige Corinne stammt aus einer Partnerschaft mit Connie Kline, während die achtzehnjährige Anelise das Ergebnis einer Verbindung mit Kristin Grannis ist. Eine direkte Bestätigung der Geburt durch Jamie Foxx selbst steht bislang aus, da Anfragen von "People" zunächst unbeantwortet blieben. Im August bestätigte er gegenüber "E! News" indirekt, dass er erneut Vater werden wird, hatte aber zuvor keine detaillierten Angaben gemacht.

Zeitplan und mediale Berichterstattung

Die ersten Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft wurden bereits im Mai von "People" und dem Promi-Portal "TMZ" gemeldet. Seitdem begleiten Medien die Geschichte der Familie Foxx-Huckstepp intensiv. Es bleibt derzeit unklar, wann das Baby genau zur Welt gekommen ist und ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt. Auch den Namen des Neugeborenen geben die Quellen vorerst nicht preis. Die genauen Umstände der Geburt werden weiterhin geheim gehalten, während die Öffentlichkeit und die Medien auf weitere offizielle Statements der Familie warten. Die Nachricht verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und引发了 discussionen über späte Vaterschaft in Hollywood.