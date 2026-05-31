Jamie Lee Curtis mourns death of sister Kelly Lee Curtis

Jamie Lee Curtis mourns the death of her sister Kelly Lee Curtis, who passed away at the age of 69. The two sisters were part of a famous Hollywood family and were close throughout their lives.

Jamie Lee Curtis (53, l. ) im Mai 2012 mit Kelly Lee Curtis (55). Jetzt trauert der Hollywoodstar um seine Schwester, die im Alter von 69 Jahren gestorben ist.

Trauer in einer der berühmtesten Hollywood-Familien. Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis (67) nimmt mit emotionalen Zeilen Abschied von ihrer älteren Schwester Kelly Lee Curtis. Sie starb am Samstagmorgen (30. Mai) im Alter von 69 Jahren friedlich in ihrem Zuhause.

Das gab Jamie Lee Curtis auf Instagram bekannt. Zu einem wunderschönen, älteren Schwarz-Weiß-Foto ihrer Schwester schrieb Curtis am Samstag (Ortszeit): "Ein herzliches Aloha an meine ältere Schwester Kelly Lee Curtis. Sie ist heute Morgen verstorben. In ihrem Zuhause.

In der Natur. In Frieden.

" Zur Todesursache macht sie keine Angaben. Widerruf Tracking und Cookies Jamie Lee Curtis erinnert sich an die enge Beziehung, die die beiden Töchter der Hollywood-Legenden Tony Curtis (†85) und Janet Leigh (†77) ein Leben lang verband.

"Sie war meine erste Freundin und lebenslange Vertraute. Sie war atemberaubend schön und eine talentierte Schauspielerin," so Curtis.

"Sie spielte hervorragend Hearts (Anm. d. Red. : ein beliebtes US-amerikanisches Kartenspiel), sammelte Schildkröten, liebte ihre Familie, die Natur, Musik, Secondhand-Läden, Reisen, Facebook und Pokémon Go. Sie war stolz auf ihre dänischen Wurzeln und ihre ungarisch-jüdische Abstammung und war eine überzeugte amerikanische Patriotin.

" Die dänischen Wurzeln hat sie von ihrer Mutter Janet Leigh, die ungarisch-jüdische Abstammung von Papa Janet Leigh (damals 33) und Tony Curtis (damals 35) im Jahr 1960 mit ihren beiden Töchtern Jamie Lee Curtis (damals 2, auf dem Arm ihrer Mutter) und Kelly Lee Curtis (damals 4) am Pool ihres Hauses in Los Angeles, Kalifornien In ihrem Nachruf beschreibt Jamie Lee Curtis auch die facettenreiche Persönlichkeit ihrer Schwester Kelly Lee: "Man wird sich an sie wegen ihrer liebevollen Großzügigkeit, ihrer entschiedenen Ansichten, ihrer unerschöpflichen Neugier, ihres einzigartigen Stils und ihrer mit Puderzucker bestäubten, mandelförmigen Halbmondkekse zu Weihnachten erinnern," schreibt Jamie Lee Curtis. "Daher auch ihr Spitzname ‚Auntie Cookie‘.

" Jamie Lee Curtis im Jahr 2012 Hand in Hand mit ihrer Schwester Kelly Lee Curtis bei der Filmpremiere der Filmbiografie „Hitchcock“ in Beverly Hills Genauso wie Mama Janet Leigh („Psycho“), Papa Tony Curtis („Manche mögen’s heiß“) und Schwester Jamie Lee Curtis („Halloween“, „Freaky Friday“) zog es auch Kelly Lee Curtis ins Filmgeschäft. Als Schauspielerin kennen Fans der Familie Curtis sie u. a. aus einigen Folgen der US-Serie „Der Sentinel – Im Auge des Jägers“ (Rolle der „Lt. Carolyn Plummer“).

Daneben war sie auch hinter den Kulissen in der Filmbranche tätig, arbeitete als Produktions- und persönliche Assistentin ihrer Schwester Jamie Lee Curtis. In ihrem Instagram-Posting erinnerte Jamie Lee Curtis auch an einen Spruch, mit dem Kelly stets ihre Nachrichten beendet habe: "Isten Veled". Ein ungarischer Ausdruck, der wörtlich übersetzt „Gott sei mit dir“ bedeutet und als Abschiedsgruß im Sinne von „Lebewohl“ oder „Auf Wiedersehen“ verwendet wird.

"Isten Veled an meine Schwester der Sonne und des Mondes," verabschiedete sich Jamie Lee Curtis. "Wir sehen uns später. " Kelly Lee Curtis hinterlässt ihren Ehemann Scott Morfee (71, Theaterproduzent, Regisseur und Dramatiker), mit dem sie seit 1989 verheiratet war





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jamie Lee Curtis Kelly Lee Curtis Hollywood Family Oscar-Preisträgerin Filmbiografie \Hitchcock\ US-Serie \Der Sentinel – Im Auge Des Jägers\ Secondhand-Läden Reisen Facebook Pokémon Go

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Champions-League-Finale: Thierry Henry, Jamie Carragher und Micah Richards analysieren das SpielDie drei Experten sprechen über den Kampf um die Fußball-Krone Europas und geben ihre Meinung über die Teams und Spieler ab.

Read more »

Jennifer Aniston legt Hochzeit mit Jim Curtis wohl auf EisAuffälliger Diamantring, aber wohl keine Trauung: Jennifer Aniston soll ihre Jawort-Pläne mit Jim Curtis vorerst verschoben haben.

Read more »

Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester Kelly Lee Curtis (†69)Die Schauspielerin Jamie Lee Curtis nimmt Abschied von ihrer älteren Schwester Kelly Lee Curtis, die mit 69 Jahren friedlich verstorben ist.

Read more »

Jamie Lee Curtis trauert um ihre Schwester Kelly (69)Tragödie in Hollywood: Jamie Lee Curtis nimmt mit berührenden Worten Abschied von ihrer geliebten Schwester und besten Freundin Kelly.

Read more »