Jamie Leweling ändert Instagram-Profilbild und wird zum Ronaldo-Clown

Jamie Leweling hat sein Instagram-Profilbild geändert und sich mit einem Bild von Ronaldo Nazário als Mittelstürmer präsentiert. Die Reaktionen im Netz sind gemischt, während einige User die Aktion loben, kritisiert wird auch die Nummer 18, die eigentlich an zentrale Mittelstürmer vergeben wird.

für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko hat ein DFB-Star in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. Denn etwas überraschend ging die Nummer 9 an Jamie Leweling (25).

Der änderte daraufhin prompt sein Instagram-Profilbild. Darauf zu sehen ist nun Lewelings Gesicht, das auf den Kopf des berüchtigten Ronaldo Nazário (49) montiert ist - samt dessen berühmter Dreiecks-Frisur bei der WM 2002. Im Netz erntete der Stuttgarter für die Aktion vor allem positives Feedback. Unter seinem Instagram-Post zum verlorenen DFB-Pokalfinale häuften sich GIFs des brasilianischen Superstars.

Einige User kommentierten die Spitznamen Ronaldos, wie etwa “R9” oder “Fenomeno”, darunter sogar auch einige Brasilianer, die in portugiesischer Sprache kommentierten. Mehrere Nutzer forderten Leweling sogar auf, sich für die Weltmeisterschaft tatsächlich den berühmten Haarschnitt verpassen zu lassen. Foto: picture alliance/Peter Schatz Unter einem Beitrag von “Sky Sports” jedoch wurden auch kritische Stimmen laut. Ein Nutzer sprach beispielsweise von “Oberwasser”, ein anderer kritisierte Lewelings Leistungen in den vergangenen Wochen.

Zudem wunderten sich einige User darüber, dass nicht etwa Lewelings Nummer 9, sondern die Nummer 18, die eigentlich an zentrale Mittelstürmer vergeben wird, für ihn vorgesehen ist. Denn die wird klassisch eigentlich an zentrale Mittelstürmer vergeben. Da passt Leweling als flexibler Außenbahnspieler eigentlich nicht ins Bild. Doch die nominellen Mittelstürmer im Kader von Julian Nagelsmann (38) entschieden sich allesamt für andere Nummern.

So werden Nick Woltemade (24) und Kai Havertz (26) wie gewohnt die 11 bzw. 7 tragen. Undav hingegen wird wie in Stuttgart mit der 26 auflaufen. Dort trägt Leweling die 18, die bei der WM für Nathaniel Brown (22) vorgesehen ist





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jamie Leweling Ronaldo Nazário DFB-Star Weltmeisterschaft Instagram-Profilbild Mittelstürmer Nummer 18

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Manuel Neuer erhält die Rückennummer 1, Oliver Baumann die 12, Jamie Leweling die 9 und so weiterDer Bundestrainer hat den Kader für die WM bekannt gegeben und die Rückennummern der Nationalspieler vorgestellt. Neuer erhält die Nummer 1, Baumann die 12, Leweling die 9 und so weiter.

Read more »

WM-Rückennummern: Keeper Baumann, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Lennart Karl, Maximilian Beier, Deniz Undav, Pascal Groß, Aleksandar PavlovićDie deutschen Nationalmannschaft bereitet sich auf die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vor. Oliver Baumann, Jamie Leweling, Jamal Musiala, Lennart Karl, Maximilian Beier, Deniz Undav, Pascal Groß und Aleksandar Pavlović werden die WM-Rückennummern tragen. Baumann wird die Nummer 1, Leweling die Nummer 9, Musiala die Nummer 10, Karl die Nummer 25, Beier die Nummer 14 und Undav die Nummer 26 tragen.

Read more »

Leweling macht den Ronaldo: VfB-Profi bekommt die 9 und reagiert mit besonderem HumorVfB-Profi Jamie Leweling erhält bei der WM die traditionelle Mittelstürmer-Nummer 9 und sorgt für Lacher. Seine humorvolle Reaktion auf Instagram begeistert Fans und sorgt für Diskussionen.

Read more »

DFB-Star mit Ronaldo-Look: Hier durch legendäre Fußballer-Frisuren klicken 😀Jamie Leweling vom VfB-Stuttgart wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft die 9 auf dem Rücken tragen. Als Joke trägt er auf Instagram jetzt die legendäre Ronaldo Frisur.

Read more »