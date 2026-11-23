Jamie Leweling könnte am Mittwoch gegen Inter Mailand auf der größten Bühne auftreten. Der VfB-Spieler stand kurz vor dem Wechsel nach Rom.

Der Stuttgarter Offensivspieler Jamie Leweling steht am Mittwochabend auf dem Spielplan der Champions League gegen Inter Mailand. Ein direkter Vergleich mit den Entwicklungen vom Vorjahr zeigt, wie stark sich die Perspektiven des 25-jährigen Flügelflitzers gewandelt haben. Im vergangenen Sommer stand ein Wechsel zur AS Rom bereits kurz vor der Vollendung, bevor sich die Umstände final änderten. Heute blickt der Bundesligist auf eine durchschnittliche Saison des talentierten Akteurs zurück, wobei die Erwartungen klar über den aktuellen Leistungen liegen. Die Begegnung in Mailand bietet Leweling daher die Chance, seine aktuelle Form in einem internationalen Prestigewettkampf unter Beweis zu stellen und sich erneut in das Blickfeld der europäischen Elite zu bringen.

Rom-Angebot und gescheiterter Transfer im Sommer

Die Hintergründe dieses aktuellen Moments reichen weit in die Transferperiode zurück, als die AS Rom einen konkreten Kaufpreis von 35 Millionen Euro für die Dienste Lewelings an den VfB Stuttgart bot. Die Führungsebene des VfB reagierte positiv auf das Angebot und initiierte konkrete Verhandlungen, die letztlich in eine Zustimmung zum Verkauf mündeten. Bis zum späten Nachmittag des offiziellen Deadline-Days hielten die Gespräche an, wobei sich beide Vereine schließlich einig wurden. Ein Privatjet wartete bereits am Stuttgarter Flughafen auf den Angreifer, um ihn nach Italien zu bringen, doch Leweling entschied sich letztlich gegen den Wechsel. Trotz des attraktiveren Gehalts in der italienischen Hauptstadt wollte er seinen Vertrag in Stuttgart verlängern.

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Leistungsdaten und Kritik von Jürgen Klopp

Seit der Entscheidung gegen den Wechsel nach Rom verzeichnet Leweling jedoch keine steigenden Kurven in seiner individuellen Statistik. Im Vergleich zu anderen Spitzenakteuren des VfB fiel seine Entwicklung in den vergangenen Wochen als durchwachsen ein, da er nie so richtig in Schwung kam. In der aktuellen Spielzeit stehen bei insgesamt 15 absolvierten Pflichtspielen nur zwei erzielte Tore und eine Vorlage zu Buche. Diese Zahlen liegen deutlich unter seinen eigenen Möglichkeiten und den hohen Erwartungen, die man in ihn gesetzt hatte. Auch die Nominierungen für die Nationalmannschaft blieben aus, obwohl Leweling noch Teil des DFB-Kaders für die WM in den USA war und dort einen Einsatz absolvierte.

Position von Trainer Jürgen Klopp

Die sportliche Lage und die daraus resultierenden schwachen Leistungen zogen auch die Aufmerksamkeit des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp auf sich. Der 59-jährige Cheftrainer der deutschen Nationalelf hat Leweling seit dem genannten Einsatz bei der Weltmeisterschaft nicht mehr für die Auswahl berufen. Dies signalisiert eine klare Distanzierung von der aktuellen Spielpraxis des VfB-Stars auf internationaler Ebene. Für Leweling bedeutet dies, dass er in Mailand nicht nur gegen einen europäischen Topklub antreten muss, sondern auch den Druck trägt, wieder in die Gunst der Nationaltrainerschaft zu kommen. Ein großes Aufbäumen auf dieser Bühne könnte seine Perspektive für die kommenden Nationalmannschaftskader maßgeblich beeinflussen.

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Mögliche Winter-Verkaufsabsichten des VfB

Obwohl Leweling im Sommer den Wechsel in die Serie A ablehnte, bleibt die Option eines Verkaufes im Winter weiterhin im Raum stehen. Der VfB Stuttgart hat seine Bereitschaft signalisiert, den Flügelspieler auch in der aktuellen Transferphase wieder für einen Verkauf freizugeben. Allerdings ist davon auszugehen, dass sich der Transferwert Lewelings seit dem gescheiterten Sommer-Deal nicht erhöht hat. Ein Angebot in Höhe der im Vorjahr genannten 35 Millionen Euro erscheint für andere Klubs zur gegenwärtigen Zeit unrealistisch, solange keine signifikante Leistungssteigerung zu verzeichnen ist. Ein solcher Preis müsste durch herausragende Leistungen in den letzten Partien des Jahres gerechtfertigt werden.

Champions League als letzte Chance im Jahr

Die Partie gegen Inter Mailand stellt daher die wohl größte Bühne dar, die Leweling zur Verfügung steht, um seine Marktwert-Lage und seine sportliche Relevanz neu zu definieren. In den verbleibenden sieben Partien des Jahres kann er durch überzeugende Auftritte die Voraussetzungen für einen lukrativen Wechsel oder zumindest für die Rückkehr in die Nationalelf schaffen. Das Spiel am Mittwoch um 21 Uhr bietet ihm die Möglichkeit, sich vor dem italienischen Publikum und zahlreichen Scouts wieder ins Schaufenster zu stellen. Nur durch solche Leistungen könnte ein eventueller Winterwechsel zu den ursprünglich geforderten Konditionen realistisch werden, ansonsten bleibt die Perspektive für Leweling zunächst ungewiss.