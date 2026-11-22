Designierter Justizausschuss-Vorsitzender Jamie Raskin verspricht, verfassungswidrige Zölle und Machtmissbrauch der Trump-Regierung im Kongress rechtlich zu stoppen.

Der designierte Vorsitzende des Justizausschuss es im US- Repräsentantenhaus, Jamie Raskin, hat einen scharfen Kurs gegen die Politik von US-Präsident Donald Trump und dessen Regierung verkündet. Der Demokratische Abgeordnete, der einen Wahlkreis in der Nähe von Washington D.C. vertritt, will die gesetzgeberische Macht des Kongresses zurückgewinnen und die exekutiven Übergriffe der vergangenen zwei Jahre juristisch hinterfragen.

Kongressmacht gegen exekutive Alleingänge

Bei einer Rede vor tausenden Demokraten in Denver betonte Jamie Raskin deutlich, dass die verfassungsmäßige Kontrolle über Steuern, Zölle und Kriegserklärungen beim Gesetzgeber liege, nicht beim Weißen Haus. Er kritisierte scharf, dass Donald Trump Steuern und Zölle erhebe, die höher seien als jede andere Belastung in der amerikanischen Geschichte, und wies darauf hin, dass diese Maßnahmen illegal seien.

Also read 12 12 12: Anthony Mackie und Jamie Dornan erobern Apple TV Charts

Die Demokraten planen ab der ersten Sitzung des neu gewählten Kongresses im kommenden Jahr, die republikanische Regierung genau auf ihre Gesetzeskonformität zu überprüfen. Ziel ist es, die Befugnisse, die der sogenannte MAGA-Kongress in der Vergangenheit an Donald Trump abgetreten hat, wieder vollständig geltend zu machen und die Balance der Gewaltenteilung wiederherzustellen.

Verfassungswidrige Zölle und politische Korruption

Ein zentraler Fokus der neuen Kontrollstrategie liegt auf den Einfuhrgebühren, die Donald Trump per Dekret verhängt hat. Jamie Raskin bezeichnet diese Zölle als offensichtlichen Verfassungsverstoß, da nur der Kongress das Recht hat, Steuern zu erheben und den internationalen Handel zu regeln. Trotz eines überraschenden Urteils des konservativ dominierten Supreme Court im vergangenen Jahr, das die Zölle kippte, zahlt die US-Regierung zwar Entschädigungen an Importeure, nicht aber an die Endkunden.

Advertisement

Raskin argumentiert, dass Donald Trump versucht, seine Befugnisse bis zum Äußersten auszuweiten, um das politische System zu seiner eigenen Gunsten zu formen. Die Demokraten sehen in der Korruption auf politischer Ebene und der wirtschaftlichen Ausbeutung der Bevölkerung durch hohe Lebenshaltungskosten zwei Seiten derselben Medaille, die es gemeinsam zu bekämpfen gilt.

Institutionelle Reformen und internationale Folgen

Neben der rechtlichen Aufarbeitung von Zöllen will das Repräsentantenhaus unter der Führung von Jamie Raskin auch die Struktur federaler Behörden reformieren. Als Beispiel nannte er die Zerschlagung der humanitären Hilfsorganisation USAID durch die Trump-Regierung. Die Demokraten fordern eine stärkere Absicherung des politischen Systems gegen zukünftige Präsidenten, die autokratische Tendenzen zeigen, um Missbrauch der exekutiven Macht dauerhaft zu verhindern.

Auch auf die außenpolitischen Konsequenzen der Handelspolitik angesprochen, kündigte Raskin an, dass eine schnelle Reaktion notwendig sei, um die Beziehungen zu NATO-Partnern und anderen Verbündeten zu reparieren. Er erwähnte zudem die Bedeutung der Ukraine, um zu verdeutlichen, dass die Rückeroberung der legislativen Kontrolle auch internationale Sicherheitsfragen betrifft, die durch die bisherige Regierungsführung beschädigt wurden.

Strategische Ausrichtung der Opposition

Die Demokratische Partei sieht ihre historische Aufgabe darin, dem Wählerwillen nach mehr Transparenz und niedrigeren Kosten Rechnung zu tragen. Jamie Raskin, der sich selbst als Progressiven bezeichnet und die Präsidentschaft von Donald Trump seit dem ersten Tag aus nächster Nähe beobachtet, betont die Dringlichkeit des Handelns.

Advertisement

Es bleibt eine Mammutaufgabe, die Erwartungen der Bevölkerung zu erfüllen und gleichzeitig die rechtlichen Hürden für die Rücknahme der Exekutivmaßnahmen zu überwinden. Mit der Ankunft neuer Kongresskammern im Januar startet die Strategie, den Einfluss von Vizepräsident JD Vance und dessen informellen Netzwerken durch formale gesetzliche Verfahren zu begrenzen und die Rechenschaftspflicht für die gesamte Regierung durchzusetzen.