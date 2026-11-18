Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen äußert Zweifel an der Rückkehr von Jamal Musiala. Die Aussagen befeuern die Diskussion um den Vertrag des Stars und die neurologischen Probleme.

Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen hat die öffentlichen Zweifel an der sportlichen Zukunft von Jamal Musiala nicht entkräftet, sondern im Gegenteil weiter angeheizt. Der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG bestätigte am Mittwochabend die Rückkehr des Offensivstars für das kommende Bundesliga -Spiel gegen den 1. FC Köln, doch seine weiteren Worte deuteten auf tiefgreifende Unsicherheiten hin. Dies geschieht vor dem Hintergrund kritischer Äußerungen von Klub-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der die Leistungsfähigkeit des 23-jährigen Nationalspielers aufgrund neurologischer Beschwerden infrage stellte.

CEO Dreesen und die muskuläre Genesung des Stars

Jan-Christian Dreesen sprach auf einer Veranstaltung der Münchner Abendzeitung klar aus, dass Jamal Musiala am Freitag im Heimspiel gegen den 1. FC Köln zum Einsatz kommen wird. Das Spiel ist für 20:30 Uhr geplant und wird im Fernsehen von Sky übertragen. Diese Rückkehr markiert das Ende einer achtwöchigen Verletzungspause, die ihren Ursprung in einem Muskelfaserriss im Oberschenkel hat. Musiala zog sich diese Verletzung vor einigen Wochen während eines Aufeinandertreffens mit der deutschen Nationalmannschaft zu. Für den Verein ist das Comeback des deutschen Nationaltorwarts und Angreifers ein wichtiger Schritt, um die Offensive im letzten Saisonabschnitt zu stabilisieren.

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Kritische Töne von Ehrenpräsident Uli Hoeneß

Diese sportliche Wende steht im Schatten einer medialen Debatte, die vor anderthalb Wochen durch Uli Hoeneß angestoßen wurde. Der 74-jährige Ehrenpräsident des FC Bayern München äußerte schwere Bedenken, ob Jamal Musiala jemals wieder an seine frühere Höchstleistung anschließen kann. Als Hauptursache nannte Hoeneß neurologische Dysfunktionen, die im vergangenen Sommer durch zwei Kollaps-Episoden in Testspielen öffentlich wurden. Diese Vorfälle waren auf sogenannte Absencen zurückzuführen, also kurze Aussetzer des Bewusstseins. Musiala litt unter diesen gesundheitlichen Problemen in der Vergangenheit, die medikamentös behandelt wurden. Hoeneß argumentierte zudem, dass die aktuelle Performance des Spielers nicht mehr mit dem extrem hohen Einkommen von über 25 Millionen Euro bis zum Jahr 2030 in Einklang zu bringen sei.

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Dreesens ambivalente Haltung und Gesprächsbedarf

Jan-Christian Dreesen reagierte auf diese brisanten Kommentare mit einer Formulierung, die die Unsicherheit im Verein weiter bestätigt. Der 59-jährige CEO betonte zwar, dass Uli Hoeneß sensibel mit dem Thema umgegangen sei, hob aber gleichzeitig die Verantwortung des gesamten Klubs hervor. Dreesen erklärte, dass man hoffe, Jamal Musiala werde zurückkehren, wies aber darauf hin, dass der Spieler seine Zeit benötigen werde. Er kündigte an, die Situation gemeinsam mit der Familie und dem Management von Musiala zu bewerten. Eine entscheidende Bedingung für die Zukunft wurde deutlich: Wenn Musiala der Alte bleibt, werde man sich freuen, doch sollte er sich auf dem Weg dorthin verändern, müsse man sprechen.

Offene Fragen zur Vertragssituation und Zukunft

Die Ankündigung solcher Gespräche wirft erhebliche Fragen bezüglich der langfristigen Planung im Münchner Verein auf. Es ist noch nicht klar, worüber genau gesprochen werden soll, falls die Leistungen des 23-Jährigen nicht den hohen Erwartungen entsprechen. Auch der Zeitpunkt für ein solches Gespräch ist offen. Sicher ist lediglich, dass der Vertrag bis 2030 läuft und sich nur durch gegenseitiges Einvernehmen beider Parteien ändern lässt. Sowohl Jan-Christian Dreesen als auch Uli Hoeneß hoffen offensichtlich, dass Musiala seine Bestform findet, damit es nicht zu schwierigen Verhandlungen kommen muss, doch ihre unterschiedlichen Positionen lassen erkennen, dass keine absolute Gewissheit besteht.