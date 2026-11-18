Bayern-CEO Dreesen äußert Zweifel an Jamal Musialas Comeback und deutet Vertragsverhandlungen an, nachdem Uli Hoeneß die Leistung des Stars kritisiert hatte.

Die interne Kritik am FC Bayern München an der aktuellen Verfassung von Jamal Musiala hat sich deutlich zugespitzt. Während Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor anderthalb Wochen öffentlich Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Offensivstars äußerte, hat sich nun CEO Jan-Christian Dreesen in einer öffentlichen Erklärung geäußert. Dreesen bestätigte, dass Musiala am Freitag im Bundesliga -Heimspiel gegen Köln auflaufen wird, stellte aber gleichzeitig die langfristige Entwicklung des Spielers in Frage und deutete Gespräche über dessen Zukunft an.

Timing des Comebacks und Verletzungshintergrund

Jan-Christian Dreesen machte auf einer Veranstaltung der Münchner "Abendzeitung" am Mittwochabend konkrete Angaben zum Spieltermin des 20-Jährigen. Der Vorstandschief bestätigte, dass Musiala am Freitag im Spiel um 20:30 Uhr bei Sky im Fernsehen übertragen werden kann. Dies markiert das Ende der Verletzungspause, die durch einen Muskelfaserriss im Oberschenkel ausgelöst wurde. Der Angriff folgte vor acht Wochen während eines Einsatzes für die deutsche Nationalelf und verhinderte zuvor sein Aufbieten.

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Hoeneß kritisiert Gehalt und neurologische Ursache

Die Grundlage für die aktuelle Diskussion bildeten Äußerungen von Uli Hoeneß, die die Zweifel an Musialas Karriere weiter befeuern. Hoeneß begründete seine Skepsis mit neurologischen Dysfunktionen, die sich im Sommer durch zwei Zusammenbrüche in Testspielen manifestierten. Diese Störungen sind eine Folge sogenannter Absencen, also kurzer Aussetzer des Bewusstseins, die bei dem Nationalspieler zuletzt medikamentös behandelt wurden. Hoeneß argumentierte zudem, dass die aktuelle sportliche nicht mehr zum Mega-Vertrag mit einem Spitzengehalt von über 25 Millionen Euro bis zum Jahr 2030 passe.

Dreesen kündigt Gespräche bei Leistungsverlust an

Im Anschluss an die Ankündigung des Comebacks adressierte Dreesen die kontroversen Statements von Hoeneß. Der CEO betonte, dass Uli Hoeneß sensibel mit dem Thema umgegangen sei, während der Klub eine gemeinsame Verantwortung trage. Dreesen erklärte, man hoffe auf die Rückkehr zur alten Stärke, müsse aber realistisch bleiben. Er kündigte an, sich mit der Familie und dem Management von Musiala zusammenzusetzen, um die Situation zu bewerten. Falls der Spieler auf dem Weg zur alten Form ein anderer werde, müssten die Verantwortlichen miteinander sprechen.

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Vertragssicherheit und offene Fragen zur Zukunft

Dreesens Aussagen werfen erhebliche Fragen nach den Konsequenzen möglicher Leistungsverluste auf. Er deutete an, dass er sich nicht sicher ist, ob Musiala wieder der Alte werden kann, und warnte indirekt vor unkalkulierbaren Risiken. Sollten die Erwartungen an die sportliche Produktion langfristig nicht erfüllt werden, sehen Dreesen und Hoeneß einen Gesprächsprozess vor. Die Bayern hoffen jedoch, dass diese Gespräche nicht notwendig werden, indem Musiala trotz aller Zweifel wieder zu seiner Bestform findet. Die Natur der beabsichtigten Verhandlungen bleibt dabei zunächst unbestimmt.

Finanzielle Rahmenbedingungen und rechtliche Lage

Die finanzielle Ausgangslage für den Spieler bleibt derzeit stabil, da er beim deutschen Rekordmeister noch dreieinhalb Jahre mit dem Super-Gehalt verbunden ist. Eine Änderung dieser vertraglichen Basis ist im Normalfall nur möglich, wenn sowohl der Klub als auch der Spieler zustimmen. Damit bleibt die Machtverteilung für die nahe Zukunft erhalten, solange keine Einigung über eine vorzeitige Auflösung oder Neuverhandlung erzielt wird. Die öffentlichen Worte von Dreesen und Hoeneß signalisieren jedoch, dass der Klub nicht bereit ist, Leistungsdefizite unbegrenzt zu akzeptieren, selbst bei einem derart hoch dotierten Star.