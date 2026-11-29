Sportdirektor Jan Eberl von FC Bayern München nimmt öffentlich Stellung zur Verletzungsserie von Jamal Musiala und mahnt Ruhe an, während der Nationalspieler einen erneuten Muskelfaserriss verkraftet.

FC Bayern München Sportdirektor Jan Eberl hat sich nach dem erneuten Aufplatzen einer Verletzung von Stammspieler Jamal Musiala zu einer klaren Verteidigung seines Top-Spielers geäußert. Bei der 1:2-Niederlage des FC Bayern in Lille riss Musiala sich den Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zu, einer Blessur, die er sich bereits im September 2026 zugezogen hatte. Eberl bezeichnete diese Entwicklung nicht als sportliches Versagen, sondern nannte die gesamten 17 Monate, die der 20-jährige Nationalspieler hinter sich brachte, eine menschliche Tragödie. Der Klubchef fordert von der Öffentlichkeit Verständnis für die immense psychische und physische Belastung, der der Offensivstar seit seiner Vertragsverlängerung ausgesetzt war.

Detaillierter Ablauf der Verletzungsserie

Die aktuelle Krise hat ihren Ursprung in einer Serie von Rückschlägen, die im Februar 2025 begannen, als Musiala seinen Vertrag bis zum Jahr 2030 mit einem garantierten Jahresgehalt von über 25 Millionen Euro und einem Handgeld von 22 Millionen Euro verlängerte. Kurz darauf, am 5. April 2025, riss er sich ein Muskelbündel im linken Oberschenkel. Bereits am 13. April 2025 kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn A9, bei dem Musiala mit 194 km/hfuhr und seine Schwester im Auto saß. Neun Tage später traten erstmals ärztlich dokumentierte Absence-Symptome auf, die auf neurologische Dysfunktionen hindeuteten.

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Während der Klub-Weltmeisterschaft am 21. Juni 2025 erlitt Musiala gegen Boca Juniors bei der 2:1-Niederlage seine erste öffentlich nicht erkannte Bewusstseinsstörung. Am 5. Juli 2025 folgte der Wadenbeinbruch durch einen Zweikampf mit dem PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma, der ihn rund ein halbes Jahr pausieren ließ. Auf dem Weg ins Comeback klagte er über ein steif gefühltes linkes Sprunggelenk. Am 15. und 18. August 2025 brach er in Testspielen gegen RB Leipzig und einen weiteren Gegner zusammen, woraufhin die neurologische Erkrankung publik wurde. Der erneute Muskelfaserriss im August 2026 erforderte acht Wochen statt der geplanten vier Wochen Reha, bevor er nun in Lille wieder aufbrach.

Klare Positionierung der Sportdirektion

Im Gegensatz zu den düsteren Prognosen der letzten Wochen betont Jan Eberl nun explizit die Solidarität des gesamten Vereins. In einem Interview in den Katakomben des Volksparkstadions nach dem Spiel gegen Lille betonte er, dass wir als Klub den Jungen jetzt den Raum und die Zeit geben, um den Kopf frei zu kriegen. Im Gegensatz zu früheren Äußerungen, in denen er sich als Teil der sportlichen Führung um Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany definierte, spricht Eberl jetzt bewusst von allen im Klub. Dies spiegelt den Konsens wider, der nach einem Gipfeltreffen mit Musialas Beratern am 24. November 2026 erreicht wurde.

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Eberl erklärte, dass der Rückschlag, den Musiala leider ertragen muss, gemeinsam getragen wird. Er vermittelte die Botschaft, dass alle im Klub das Gefühl haben, Musiala könne stärker zurückkommen als vorher. Der Fokus liegt darauf, dass der Spieler nicht sofort an den nächstmöglichen Reha-Termin oder das Datum seiner Rückkehr denkt, sondern eine Art mentalen Reset durchläuft, um sich von der enormen öffentlichen Beobachtungsdru zu erholen. Diese Haltung steht im scharfen Kontrast zu den öffentlichen Zweifeln, die zuvor von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge geäußert wurden.

Reaktion der Mannschaft und Zukunftsaussichten

Die Kollegen auf dem Platz zeigen sich besorgt und solidarisieren sich mit dem verletzer Teamkollegen. DFB-Kapitän Joshua Kimmich, der in Hamburg wegen einer Rote Karte für Manuel Neuer als Kapitän fungierte, bezeichnete die Situation als brutal. Kimmich verwies auf die extreme Phase, die Musiala in den letzten anderthalb Jahren durchmacht habe, und betonte die Notwendigkeit, dem Spieler bestmöglich zur Seite zu stehen. Er erwähnte sogar die Möglichkeit, dass Musiala einige Tage wegfahren sollte, um den Kopf komplett freizubekommen.

Die Rückkehr des Superstars ist bis mindestens zum Jahresende 2026 nicht geplant. Danach beginnt für Jamal Musiala ein neuer, schwerer Weg zurück zur alten Weltklasse-Form. Während die Diskussion um einen möglichen Gehaltsverzicht des Spitzenverdieners, die Karl-Heinz Rummenigge nach dem Comeback-Spiel gegen Köln am 20. November befeuerte, an Fahrt verloren hat, konzentriert sich der FC Bayern München nun vollständig auf die nachhaltige Genesung seines wichtigsten Offensivspielers. Die sportliche Führung will vermeiden, dass durch Eile ein weiterer, möglicherweise chronischer Schaden entsteht.