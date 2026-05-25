Jan Gyamerah: Bundesligaaufstieg und WM-Debüt für Ghana

Der Rechtsverteidiger Jan Gyamerah wechselt vom 1. FC Kaiserslautern zum FC Saarbrücken und feiert mit 30 Jahren sein Debüt für die Nationalmannschaft Ghana. Er spricht über seine Karriere und seine Chancen auf die Weltmeisterschaft.

Der im vergangenen Sommer doch recht überraschende Wechsel von Rechtsverteidiger Jan Gyamerah vom 1. FC Kaiserslautern zu den Saarländern erwies sich im Nachhinein als absoluter Glücksgriff. 25 Mal stand der in Berlin geborene Deutsch-Ghanaer in der Startelf von Trainer Vincent Wagner, traf sogar einmal selbst, bereitete drei weitere Tore vor – und stieg in die Bundesliga auf.

Jetzt kommt's für Gyamerah aber noch viel irrer, weil er sogar auf die WM hoffen darf: Freitag auf Samstag feierte er mit 30 Jahren sein Debüt für die Nationalmannschaft Ghanas. Im Testspiel bei WM-Gastgeber Mexiko gab's für Ghana zwar eine 0:2-Niederlage, Gyamerah aber durfte praktisch durchspielen, wurde erst in der 90. Minute ausgewechselt. Bei der Weltmeisterschaft trifft Ghana in der Gruppe L auf England, Kroatien und Panama – mit Elversbergs Aufstiegsheld?

Der Kader wird erst am 1. Juni bekannt gegeben. Wie der Elversberger selbst seine Chancen sieht? Gyamerah: "Ich brauche erst einmal die nächsten Tage, um das alles zu realisieren.

Unter dem Strich bleibt einfach ein tolles Erlebnis, 90 Minuten gegen den Weltranglisten-15. gespielt zu haben. Die Stimmung war überragend und ich habe es sehr genossen. Auch wenn ich nicht nominiert werden sollte: Wir bleiben im Austausch und unter dem Strich bleibt dieses überragende Gefühl, das miterlebt haben zu dürfen.





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