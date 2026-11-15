Ein tiefer Einblick in das Leben von Jan Josef Liefers. Von seiner Rolle als Ermittler bis zu seinen privaten und politischen Engagements.

Jan Josef Liefers gilt als Deutschlands erfolgreichster Ermittler der Krimireihe Tatort, doch seine Karriere reicht weit über diese ikonische Rolle hinaus. Als multitalentierter Künstler arbeitet er als Schauspieler, Regisseur, Musiker, Produzent, Synchronsprecher und Autor. Seine Vielseitigkeit macht ihn zu einer festen Größe im deutschen Kulturbetrieb, wobei er sich sowohl auf der Leinwand als auch auf der Bühne und in der Musikbranche einen Namen gemacht hat.

Familienwurzeln und künstlerische Ausbildung

Liefers wurde in eine Theaterfamilie hineingeboren, was sein Talent bereits in die Wiege legte. Sein Vater Karlheinz Liefers, der im Alter von 64 Jahren verstarb, war Regisseur, während seine Mutter Brigitte Liefers-Wähner und sein Großvater Heinz Liefers, der mit 76 Jahren starb, als Schauspieler tätig waren. Auch sein Stiefbruder arbeitet heute als Schauspieler. Bereits als Schüler zeigte Liefers großes Interesse am Schauspiel und wirkte am Studententheater Die Bühne der Technischen Universität Dresden mit.

Also read Morgan Stanley MUFG passt Japan Focus List an: Fokus auf KI-Monetarisierung und Versicherer Von Investing.com

Nach seinem Schulabschluss absolvierte er eine Ausbildung zum Tischler am Staatstheater in Dresden. Anschließend studierte er an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin. Von 1987 bis 1990 war er am Deutschen Theater Berlin engagiert. Parallel dazu feierte er 1989 sein Fernsehdebüt mit einer Rolle im Film Die Besteigung des Chimborazo. Nach der Wende war er vier Jahre lang am Thalia Theater in Hamburg tätig, bevor er sich vorwiegend dem Film und Fernsehen widmete.

Musikalischer Erfolg und Produktionsfirmen

Als Schauspieler gelang ihm 1997 der Durchbruch mit dem Film Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Seitdem ist er in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Parallel dazu war er von 2006 bis 2024 mit seiner Band Radio Doria regelmäßig auf Tour. Nach rund zwei Jahrzehnten verabschiedete sich die Band im November und Dezember 2024 mit einer letzten Tournee.

Advertisement

Im Jahr 2010 gründete Liefers die Produktionsfirma Radio Doria Entertainment für Film- und Fernsehproduktionen. Sie wird auch nach dem Ende der Band unter dem Namen Radio Doria Film weitergeführt. Während der Corona-Pandemie moderierte Liefers 2020 die Skype-Talkshow LieferService in der ARD, bei der er zahlreiche Gäste aus dem Homeoffice empfing. 2023 war er zudem unter der Maske des Kängurus in der Musik-Rateshow zu sehen und belegte den neunten Platz.

Persönliches Leben und aktuelle Projekte

Liefers hat vier Kinder von drei verschiedenen Frauen. Seine erste Tochter Polina wurde 1988 geboren und stammt aus seiner ersten Ehe mit der russischen Schauspielerin Alexandra Tabakowa. Nach dem Ehe-Aus war Liefers fünf Jahre lang in einer Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Ann-Kathrin Kramer. Aus der Beziehung ging der 1997 geborene gemeinsame Sohn Leo hervor. Seit 2004 ist er mit der Schauspielerin Anna Loos verheiratet.

Das Paar lernte sich 1999 am Set eines Fernsehfilms kennen. Sie haben zwei Töchter: Lilly Liefers wurde 2002 und Lola Liefers 2008 geboren, beide sind ebenfalls Schauspielerinnen. Die Familie lebt in Berlin. Im Januar 2025 startete Liefers gemeinsam mit Professor Ingo Fietze von der Berliner Charité den Podcast Somnoversum, der sich mit dem Thema Schlaf und Schlafstörungen auseinandersetzt.

Soziales Engagement und politische Haltung

Liefers spricht sich für einen demokratischen Sozialismus aus und engagiert sich unter anderem für die Aktion Deine Stimme gegen Armut. Er unterstützt die entwicklungspolitische Organisation ONE, die sich für die Bekämpfung extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten einsetzt, sowie die NCL-Stiftung, die sich für die Behandlung einer seltenen genetischen Kinderkrankheit engagiert.

Advertisement

Für sein Engagement wurde ihm 2011 das Bundesverdienstkreuz verliehen. 2013 bekam er außerdem den Annemarie-Renger-Preis. 2013 forderte er Asyl für den US-amerikanischen Whistleblower Edward Snowden. Von April 2019 bis Ende 2020 war er Teil von öffentlichen Diskussionen, die sein soziales Profil stärkten. Liefers bleibt ein vielseitiger Künstler, der durch sein Schaffen und sein Engagement weltweit Beachtung findet.