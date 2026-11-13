Jan Josef Liefers: Karriere, Band-Auflösung und Soziales Engagement

Ein tiefgehender Überblick über Jan Josef Liefers' Laufbahn, das Ende von Radio Doria und sein soziales Engagement für Armut und Gesundheit.

Jan Josef Liefers gilt nicht nur als Deutschlands erfolgreichster Ermittler in der Krimiserie " Tatort", sondern auch als vielschichtiges Künstler-Talent. Der Schauspieler, Regisseur, Musiker, Produzent, Synchronsprecher und Autor hat seine Karriere in einer bekannten Theaterfamilie gegründet. Sein Vater war Regisseur, während seine Mutter und sein Großvater als Schauspieler tätig waren. Auch sein Stiefbruder arbeitet heute in der Schauspielbranche. Bereits während seiner Schulzeit engagierte sich Liefers am Studententheater "Die Bühne" der Technischen Universität Dresden und legte den Grundstein für seine spätere Laufbahn.

Ausbildung und beruflicher Durchbruch

Nach dem Schulabschluss absolvierte Jan Josef Liefers eine Ausbildung zum Tischler am Staatstheater in Dresden. Im Anschluss daran studierte er in Berlin an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Von 1987 bis 1990 war er am Deutschen Theater Berlin fest angestellt. Zur selben Zeit feierte er sein Debüt als Fernsehschauspieler. 1989 trat er im Film "Die Besteigung des Chimborazo" auf. Nach der Wende wirkte er vier Jahre lang am Thalia Theater in Hamburg. Anschließend konzentrierte er sich vorrangig auf Produktionen für Film und Fernsehen.

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Den kommerziellen Durchbruch als Schauspieler erreichte Liefers im Jahr 1997 mit dem Film "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief". Seitdem ist er in zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen. Parallel dazu baute er seine Musikerkarriere aus. Mit seiner Band "Radio Doria" ging er von 2006 bis 2024 regelmäßig auf Tournee. Nach rund zwei Jahrzehnten verabschiedete sich die Gruppe im November und Dezember 2024 mit einer letzten Abschiedstournee.

Produktionen und neue Medienprojekte

Im Jahr 2010 gründete Jan Josef Liefers die Produktionsfirma "Radio Doria Entertainment" für Film- und Fernsehproduktionen. Diese wird auch nach dem Ende der Musikbande unter dem Namen "Radio Doria Film" weitergeführt. Während der Corona-Pandemie moderierte er 2020 die Skype-Talkshow "LieferService" in der ARD. Dabei empfing er zahlreiche Gäste direkt aus deren Homeoffice. Ein Jahr später, im Jahr 2023, war er unter der Maske eines Kängurus in der Musik-Rateshow zu sehen und belegte den neunten Platz.

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Im Januar 2025 startete Liefers gemeinsam mit Professor Ingo Fietze von der Berliner Charité den Podcast "Somnoversum - Besser schlafen mit Liefers und Fietze". Das Thema der neuen Serie dreht sich um Schlaf und Schlafstörungen. Dieses Projekt zeigt, wie vielfältig die Interessen des Künstlers sind, der über die bloße Unterhaltung hinaus auch informative Inhalte für sein Publikum produziert.

Familiäres Leben und privates Umfeld

Jan Josef Liefers hat vier Kinder von drei verschiedenen Frauen. Seine erste Tochter Polina wurde 1988 geboren. Sie stammt aus seiner ersten Ehe mit der russischen Schauspielerin Alexandra Tabakowa. Nach dem Ende dieser Ehe war Liefers fünf Jahre lang in einer Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Ann-Kathrin Kramer. Aus dieser Verbindung ging der 1997 geborene gemeinsame Sohn Leo hervor. Seit 2004 ist Liefers mit der Schauspielerin Anna Loos verheiratet.

Das Paar lernte sich im Jahr 1999 am Set eines Fernsehfilms kennen. Gemeinsam haben sie zwei Töchter: Lilly Liefers wurde 2002 und Lola Liefers 2008 geboren. Beide Töchter sind ebenfalls als Schauspielerinnen tätig. Die Familie lebt aktuell in Berlin. Die enge Verbindung der Kinder zur Schauspielkunst unterstreicht die familiäre Tradition, die Liefers in die Wiege gelegt bekam.

Soziales Engagement und politische Positionen

Der "Tatort"-Star engagiert sich auch außerhalb der Kunstszene. Dabei sprach er sich offen für einen demokratischen Sozialismus aus. Er unterstützt die Aktion "Deine Stimme gegen Armut" sowie die entwicklungspolitische Organisation ONE. Diese Vereinigung setzt sich für die Bekämpfung extremer Armut und vermeidbarer Krankheiten ein. Zusätzlich unterstützt er die NCL-Stiftung, die sich für die Behandlung einer seltenen genetischen Kinderkrankheit engagiert.

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Für dieses gesellschaftliche Engagement wurde Jan Josef Liefers 2011 das Bundesverdienstkreuz verliehen. Im selben Jahr, 2013, erhielt er den Annemarie-Renger-Preis. Im Jahr 2013 forderte er öffentlich Asyl für den US-amerikanischen Whistleblower Edward Snowden. Von April 2019 bis Ende 2020 war er zudem in einer weiteren Funktion aktiv, die sein öffentliches Profil weiter stärkte. Diese Liste der Aktivitäten zeigt ein breites Spektrum an Interessen und Verantwortungsübernahme.