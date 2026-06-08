Jan Kittmann ist wieder für GZSZ vor der Kamera - aber wie geht es mit Tobias weiter?

Jan Kittmann ist wieder für GZSZ vor der Kamera, aber wie geht es mit seiner Rolle Tobias weiter? Nachdem er für drei Monate nicht mehr vor der Kamera stand, um für seine 'Let's Dance'-Teilnahme zu drehen, ist er nun zurück und bereitet sich auf eine schwere Zeit vor.

Jan Kittmann ist wieder für GZSZ vor der Kamera, aber wie geht es mit seiner Rolle Tobias weiter? Nachdem er für drei Monate nicht mehr vor der Kamera stand, um für seine ' Let's Dance '-Teilnahme zu drehen, ist er nun zurück und bereitet sich auf eine schwere Zeit vor.

Tobias wurde kürzlich unter Verdacht gestellt, Zoe ermordet zu haben, und musste daher eine Auszeit im Ausland nehmen. Doch wie geht es für ihn weiter? Wir rechnen mit Juli/August, bis er nach Berlin zurückkehrt und das Drama in seinem Leben wieder Fahrt aufnimmt. Der Schauspieler Jan Kittmann hat bereits angekündigt, dass Tobias in eine Welt zurückkehren wird, in der alles anders ist, nachdem zwei Morde geschehen sind.

Die Aufarbeitung wird für alle eine riesige Herausforderung sein. Wir wissen noch nicht, wie es zwischen Tobias und Zoe weitergeht, aber Jan Kittmanns Beschreibung, wie Tobias den Kiez verlassen hat, lässt vermuten, dass es dieses Mal vielleicht endgültig vorbei zwischen den beiden sein könnte





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jan Kittmann GZSZ Tobias Let's Dance Zoe Mord

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kennt ihr sie noch? Diese GZSZ-Legende lässt nach 26-jähriger Pause wieder von sich hörenNadine Hofmann verließ 2000 die RTL-Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Nachdem sie fast drei Jahrzehnte untergetaucht war, meldet sie sich jetzt zurück.

Read more »

GZSZ-Vorschau heute: John droht seine Tochter zu verlierenBei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ hat John gerade keine einfache Zeit, immerhin sitzt seine Frau im Gefängnis. Jetzt muss er sich auch noch um das Sorgerecht seiner Tochter kämpfen.

Read more »

Die Vorschau für Montag (08.06.2026)So geht es bei 'Unter uns', 'GZSZ' und Co. am Montag weiter.

Read more »

Vorsicht mit der Kamera im UrlaubReisende sollten sich vor Fotografieren im Ausland informieren, um Spionageverdacht zu vermeiden. Griechenland und Polen haben strenge Regeln.

Read more »