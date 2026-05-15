Jan Kittmann: Vom Theater zur großen Tanzshow – Der vielseitige Schauspieler und Tänzer

Ein Blick auf die Karriere des Schauspielers Jan Kittmann, der von der Theaterbühne bis zur TV-Daily-Soap und zu 'Let’s Dance' erfolgreich agiert. Von seinen frühen Anfängen im Tanztheater bis zu seinen behandlungsbrechenden TV-Auftritten.

Jan Kittmann zählt zu den vielseitigsten deutschen Schauspieler n, die sowohl auf renommierten Theaterbühnen als auch im Fernsehen beweisen. Einem breiten Publikum wurde er vor allem durch seine Rolle als Bauleiter Tobias Evers in der erfolgreichen Daily-Soap ' Gute Zeiten , schlechte Zeiten' bekannt.

Doch seine Karriere begann lange vor dem Serienerfolg – gepragt von Tanz und Theater. Geboren wurde Kittmann 1983 in Ost-Berlin. Sein Vater war DDR-Diplomat, weshalb er einen Teil seiner Kindheit in Budapest verbrachte, wo er die Botschaftsschule besuchte und von deutschen Lehrern unterrichtet wurde. Seine Mutter arbeitete dort ebenfalls als Lehrerin, doch den Großteil seiner Schulzeit absolvierte er in Berlin.

In der Oberstufe entdeckte er seine Leidenschaft für das Tanztheater. Zunächst begann er ein Informatikstudium, doch schließlich entschied er sich für die Schauspielerei. Parallel sammelte er Bühnenerfahrung in Berliner Off-Theater-Produktionen und war von 1999 bis 2007 Mitglied der Jazz-Modern-Dance-Formation 'Outfaced', mit der er mehrfach die Berliner Meisterschaft gewann. Seine Schauspielausbildung begann er 2005 an der Theaterakademie Vorpommern auf Usedom und schloss sie 2009 ab.

Während seiner Ausbildung spielte er bereits an der Vorpommerschen Landesbühne sowie am Staatstheater Schwerin und am Anhaltischen Theater Dessau. Seine erste Festanstellung führte ihn 2009 ans Theater der Altmark in Stendal, wo er bis 2013 zahlreiche klassische und moderne Hauptrollen übernahm und 2012 als 'Bester Schauspieler' ausgezeichnet wurde. Seit 2013 ist er regelmäßig Gast im Boulevardtheater Comödie Dresden, wo er in der Burlesque-Komödie 'Scharfe Brise – Die Rettungsschwimmer vom Tittisee' insbesondere seine tänzerische Erfahrung unter Beweis stellte.

Danach folgte er Engagements an verschiedenen Boulevardtheatern in Deutschland, darunter in Düsseldorf, München und Essen. Sein Durchbruch im Fernsehen gelang ihm mit der Rolle des Bauleiters in 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten', wo er seit 2013 dauerhaft Teil der Besetzung ist. Weitere TV-Auftritte finden sich unter anderem in 'Bettys Diagnose' und anderen Produktionen. Ein besonderes Highlight in seiner Karriere stellte seine Teilnahme an der Tanzshow 'Let’s Dance' dar.

Mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger bezauberte er bereits in der Kennenlernsendusung mit einem perfekt inszenierten Wiener Walzer und setzte sich kontinuierlich als einer der Top-Favoriten durch. In der achten Show bezeichnete Jurymitglied Llambi ihn sogar als einen der stärksten Kandidaten. Eine besonders emotionale Performance widmete Kittmann in der neunten Show seiner Tochter. Mit einer beeindruckenden Darstellung wurde sein Weg ins Finale deutlich.

Kittmann ist verheiratet und Vater einer Tochter. Er lebt in Berlin und zieht es vor, sein Privatleben aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Trotzdem hat seine Karriere noch viele Überraschungen in petto und die Frage bleibt, ob er seine tänzerischen Fähigkeiten künftig noch auf großen Bühnen präsentieren wird





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