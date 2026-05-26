Jan-Lennard Struff hat sich überraschend gegen Alexander Bublik durchgesetzt und trifft nun auf den Portugiesen Jaime Faria. Struff ist plötzlich Favorit und muss in der nächsten Runde gegen den Weltranglisten-115-Jährigen ran.

Jan-Lennard Struff erreicht zweite Runde bei den French Open . Der Deutsche hat sich überraschend gegen Alexander Bublik durchgesetzt und trifft nun auf den Portugiesen Jaime Faria .

Struff muss in der nächsten Runde gegen den Weltranglisten-115-Jährigen ran, aber er ist plötzlich Favorit. Die French Open sind sein bestes Grand-Slam-Turnier und er hat bereits das Achtelfinale erreicht. Struff ist derzeit Nummer 80 der Welt und muss diesen Sieg als Balsam empfinden. Seine Bilanz 2026 bislang ist nicht sehr gut, aber nun plötzlich der große Wurf.

Struff hat jetzt Bock und ist auf dem Weg, wieder unter die Top 70 der Welt vorzurücken. In der nächsten Runde würde dann ein Kracher warten: Hubert Hurkacz oder Frances Tiafoe





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