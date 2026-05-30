Jan-Lennard Struff setzt Erfolgsserie bei den French Open fort

Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff setzt seine Erfolgsserie bei den French Open fort. In der zweiten Runde wartet mit dem Portugiesen Jaime Faria ein Qualifikant auf den an Position 115 der Weltrangliste eingestuften Gegner.

Der deutsche Tennis profi Jan-Lennard Struff setzt seine Erfolgsserie bei den French Open fort. Im vergangenen Jahr konnte sich der Spanier Carlos Alcaraz in einem Match-Tie-Break im fünften Satz gegen Jannik Sinner durchsetzen.

Es war mit fünf Stunden und 29 Minuten das längste French-Open-Finale der Open Era. Bei den Frauen sicherte sich Coco Gauff den Titel im vergangenen Jahr. Die US-Amerikanerin gewann nach einem verlorenen ersten Satz (6:7) mit 6:2 und 6:4 gegen die Belarussin Aryna Sabalenka. Aus deutscher Sicht war 2025 bereits im Viertelfinale Schluss: Alexander Zverev verlor gegen Novak Djokovic mit 6:4, 3:6, 2:6, 4:6.

Der deutsche Tennisprofi Jan-Lennard Struff setzt nach einem überzeugenden Auftaktmatch seine Erfolgsserie bei den French Open fort. In der zweiten Runde wartet mit dem Portugiesen Jaime Faria ein Qualifikant auf den an Position 115 der Weltrangliste eingestuften Gegner. Auf dem kompakten Court 12 wird Struff seine Leistung aus Runde eins bestätigen müssen, um in das Achtelfinale einzuziehen. Das Match stellt eine wichtige Hürde auf dem Weg durch das Turnier dar.

Die French Open werden zu einem beachtlichen Teil im Free-TV auf Eurosport übertragen. Die wichtigsten Matches laufen dabei kostenlos und frei empfangbar auf Eurosport 1, doch die Übertragung umfasst auch den Pay-TV-Sender Eurosport 2. Die Übertragung von Eurosport 1 und 2 ist zudem über den Streamingdienst DAZN empfangbar.

Allerdings ist dazu ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Auf HBO Max und discovery+ gibt es einige Matches im Stream.

Allerdings ist bei beiden Diensten ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, um auf die Inhalte zugreifen zu können. Die Übertragung von Eurosport 1 und 2 ist zudem über den Streamingdienst DAZN empfangbar.

Allerdings ist dazu ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig. Zu ausgewählten Matches findet ihr Liveticker auf ran.joyn.de. Bei den diesjährigen French Open in Paris wird ein Gesamtpreisgeld von über 61 Millionen Euro ausgeschüttet. Die berühmte Tennisanlage und das Turnier Roland Garros tragen den Namen eines Luftfahrtpioniers, nicht eines Tennisspielers.

Roland Garros war ein bekannter französischer Kampfflieger, der tragischerweise kurz vor Ende des Ersten Weltkrieges abgeschossen wurde. Zehn Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1928, wurde das Turnier ihm zu Ehren benannt





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