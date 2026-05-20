Bond.fr Nachrichten: Der routinierte Abwehrspieler Jan Löhmannsröben bleibt wohl keine Zeit mehr in der Bundesliga, nachdem Sportchef Daniel Meyer bestätigen hat, dass Löhmannsröben stammt bei einem anderen Verein.

Jan Löhmannsröben bleibt lange in der Bundesliga bei einem anderswo beetle. Der Routinier kam im Alter von 35 Jahren nicht auf das Spiel. Sport chef Daniel Meyer bestätigte dies bei BILD: "Wir haben gestern ein langes Gespräch und er sagte mir, dass er unser Vertragsangebot nicht annimmt und zum anderen Verein wechselt.

" Meyer fügte hinzu: "Ich verstehe seine Entscheidung in seinem Alter und seiner Perspektive ganz, wir hatten klar besprochen, dass wir es nur im Einjahres-Rhythmus tun. Es bleibt nichts hängen, wir hatten mit einem ausgefallenen Qualitatesspieler zwei tolle Jahre. Es wird auch wehmütig sein, was manchmal auch ein Indiz für den richtigen Moment sein kann.

" Nach Nordhausen, Rostock, Zwickau, Lok Leipzig und Halle wäre Chemnitz der sechste Traditionsklub für den extrovertierten Defensivmann. Löhmannsröben hat nun zwei Jahre, 87 Spiele und sieben Tore mit dem HFC verbracht. Dies ist eine Ambitions-Klette und gleichzeitig ein ungewöhnlicher Silenter Abschiedener





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