Ermittlungsunterlagen zeigen, dass der flüchtige Wirecard-Ex-Vorstand Jan Marsalek behauptet, am Sturz von Sebastian Kurz beteiligt gewesen zu sein, was auf russische Spionage hindeutet.

Der seit dem Zusammenbruch von Wirecard flüchtige ehemalige Vorstand Jan Marsalek hat Behauptungen aufgestellt, die ein direkter Zusammenhang zwischen seiner Person und dem politischen Sturz des früheren österreich ischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz andeuten. Aus vertraulichen Ermittlungsunterlagen, die dem Axel Springer Global Reporters Network vorliegen, geht hervor, dass Marsalek in einer Nachricht vom 22. Oktober 2021 erklärte, er habe zur erfolgreichen Beseitigung des damaligen Regierungschefs beigetragen. Diese Enthüllungen werfen die drängende Frage nach einer möglichen verdeckten Einflussnahme ausländischer Geheimdienste auf die politische Stabilität europäischer Demokratien auf.

Marsaleks Geständnis der involvement

Laut den vorliegenden Dokumenten nutzte Jan Marsalek in seiner Kommunikation mit Orlin Roussev die Formulierung, man habe den früheren Kanzler erfolgreich gestürzt. Als zentrales Instrument nannte er die Beschlagnahme eines Mobiltelefons, wenige Tage bevor Sebastian Kurz am 9. Oktober 2021 seinen Rücktritt bekannt gab. Die Behauptung impliziert, dass die Ermittler gegen den Kanzler durch von Marsalek gesteuerte oder informierte Kanäle gezielt mit Beweismitteln konfrontiert wurden, die zum Rücktritt führten.

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In der Unterhaltung vom 22. Oktober 2021 beschrieb Marsalek die Vorgehensweise als chaotisch, aber effektiv. Er wies darauf hin, dass die Sicherung der Kommunikation auf dem Handy eines engen Vertrauten des Politikers entscheidend war. Marsalek schrieb explizit, dass die übrigen Chats den Kanzler politisch eliminiert hätten. Dies dient als direkter Hinweis auf die operative Rolle, die er beansprucht, obwohl ein unabhängiger Beweis für seine direkte Organisation dieser Maßnahme fehlt.

Die Rolle von Orlin Roussev und Thomas Schmid

Der Adressat der Nachricht von Marsalek war Orlin Roussev, ein Mann, der eine britische Spionagegruppe führte und später zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Roussev soll im Auftrag russischer Dienste operiert haben, wobei Marsalek unter dem Decknamen Rupert Ticz mit ihm korrespondierte. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass Anweisungen von Marsalek an Roussev gingen, um politische Gegner zu diskreditieren.

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Das Schlüsselelement in dieser Affäre war das Mobiltelefon von Thomas Schmid, einem engen Vertrauten von Sebastian Kurz und ehemaligen Spitzenbeamten im Finanzministerium. Österreichische Behörden hatten das Gerät bereits am 12. November 2019 beschlagnahmt, also fast zwei Jahre vor der Nachricht von Marsalek. Durch die Auswertung der darauf gesicherten Daten, einschließlich zuvor gelöschter Chats, wurden Beweise für politische Postenbesetzungen und staatliche Werbeausgaben gefunden.

Korruptionsvorwürfe und Rücktritt des Kanzlers

Die Beschlagnahme des Telefons war Teil umfangreicher Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, die den Verdacht auf illegale Steuergelder für politische Umfragen und Medienberichte untersuchten. Am 6. Oktober 2021 durchsuchten Behörden das Bundeskanzleramt, das Finanzministerium und die Parteizentrale der ÖVP. Die dabei gefundenen Beweise schufen einen massiven politischen Druck auf Sebastian Kurz, der letztlich zum Rücktritt führte.

Sebastian Kurz, der von Dezember 2017 bis Mai 2019 und erneut von Januar 2020 bis Oktober 2021 Bundeskanzler war, hat die Vorwürfe stets als politisch motiviert abgetan. Aus seinem Umfeld hieß es, er sei schockiert über die mögliche Verbindung zu russischen Geheimdiensten gewesen. Der Kanzler lehnte es ab, die spezifischen Behauptungen von Marsalek direkt zu kommentieren, beharrte aber auf der Unechtigkeit der gegen ihn erhobenen Vorwürfe.

Gesellschaftliche Auswirkungen und internationale Reaktionen

Die Enthüllungen lösen erhebliche Besorgnis in Europa aus, insbesondere da sie auf eine systematische Strategie zur Spaltung demokratischer Staaten hindeuten könnten. Der britische Labour-Abgeordnete Graeme Downie bezeichnete die Erkenntnisse als alarmierend und betonte, dass die Destabilisierung von Demokratien ein strategisches Ziel russischer Aktivitäten sei. Die britische Polizei hat bei Festnahmen von Spionagenetzwerken große Mengen an Kommunikationsdaten sichergestellt, die teilweise an österreichische Kollegen weitergegeben wurden.

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Jan Marsalek, der seit Juni 2020 auf der Flucht ist, weil in der Wirecard-Bilanz rund 1,9 Milliarden Euro fehlten, wird in mehreren europäischen Ländern wegen Spionage gesucht. Die Ermittler sind sich unsicher, ob Marsalek mit "wir" Wirecard oder einen russischen Nachrichtendienst meinte. Dennoch liefert das Geständnis gegenüber Roussev einen wichtigen Hinweis auf die verflochtenen Netzwerke zwischen dem Betrugsfall und geopolitischen Interessen, die die politische Landschaft Österreichs nachhaltig erschüttert haben.