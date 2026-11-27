Das neue Duo Alma Hoppe, bestehend aus Jan-Peter Petersen und seinem Sohn Max Beier, gibt seine Premiere mit einem satirischen Programm zu Themen wie Politik, Gesellschaft und Generationenkonflikten, nachdem der Termin krankheitsbedingt verschoben werden musste.

Jetzt machen Vater und Sohn gemeinsame Sache: Jan-Peter Petersen und Max Beier feiern als neues Alma-Hoppe-Duo Premiere. Premiere für das neue Kabarett duo Alma Hoppe! Denn nachdem es bei Alma Hoppe 3.0 mit Katie Freudenschuss zu dritt auf die Bühne ging, liefern sich nun Jan-Peter Petersen und sein Sohn Max Beier zu zweit einen abendfüllenden pointierten Schlagabtausch.

Politik, Gesellschaft, Beziehungen, Klimawandel – kein Thema ist vor ihren scharfzüngigen Kommentaren und bissigen Bemerkungen sicher. Vor allem nicht die beiden selbst, wenn sie sich vermeintliche Komplimente um die Ohren hauen. Vater und Sohn stehen stellvertretend für die Generationen, und so ist ihr Programm laut Petersen „generationenübergreifend mit klassischem Kabarett und sehr komödiantischen Szenen und gespickt mit persönlichen Geschichten und zupackender Satire“.

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Die Gäste erleben nicht nur Vater und Sohn, sondern auch „militante Nachbarn, unverwüstliche Revoluzzer, frisch gewählte Landtagsabgeordnete und sogar Aliens. Es werden Fragen erörtert über „Hühner, Erziehung, Rechthaberei, schwindende Jugend und Altersarmut“. Und sie sind quasi live dabei, wenn die Blankeneser Feuerwehr in der ausgetrockneten Elbe Schiffe auf Rädern von Kamelen nach Cuxhaven ziehen lässt. Das Programm haben Jan-Peter Petersen und Max Beier gemeinsam entwickelt.