Jan Reichert: FCN-Sportvorstand hofft auf vorzeitige Vertragsverlängerung, aber ohne konkretes Ergebnis

Nürnbergs Torhüter Jan Reichert hat in den letzten Monaten stark zugelegt und gehörte fast jedem Spieltag zu den besten Keepern der 2. Liga. Mit seiner Form ist Reichert bereits ein potenzieller Kandidat für die erste Liga. FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou würde gerne Reicherts in einem Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern, und nach BILD-Informationen hat es bereits einen ersten Austausch gegeben, jedoch ohne konkretes Ergebnis. Reichert selbst sagt aktuell nur: "Ich habe beim Club einen Vertrag und stehe jetzt hier." Die Ausgangslage könnte für ihn nach dieser beeindruckenden Saison kaum besser sein. Entweder verlängert Reichert seinen Vertrag beim FCN vorzeitig, dann zu deutlich verbesserten Bezügen. Oder er wechselt ebenfalls für deutlich mehr Gehalt zu einem Erstligisten. Als dritte Option könnte Reichert seinen Vertrag erfüllen und dann 2027 ablösefrei wechseln. Vieles dieser Gedankenspiele spielen in diesen Wochen im Hause Reichert keine Rolle. Vor wenigen Wochen verriet Ehefrau Laura in ihrer Instagram-Story, dass sie demnächst Nachwuchs erwartet. Vielleicht hilft der Familienzuwachs ja dem Club, um Reichert weiter in Nürnberg zu halten...

Nürnbergs Torhüter Jan Reichert (24) hat in den letzten Monaten stark zugelegt und gehörte fast jedem Spieltag zu den besten Keepern der 2. Liga. Mit seiner Form ist Reichert bereits ein potenzieller Kandidat für die erste Liga.

FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou (50) würde gerne Reicherts in einem Jahr auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern, und nach BILD-Informationen hat es bereits einen ersten Austausch gegeben, jedoch ohne konkretes Ergebnis. Reichert selbst sagt aktuell nur: "Ich habe beim Club einen Vertrag und stehe jetzt hier.

" Die Ausgangslage könnte für ihn nach dieser beeindruckenden Saison kaum besser sein. Entweder verlängert Reichert seinen Vertrag beim FCN vorzeitig, dann zu deutlich verbesserten Bezügen. Oder er wechselt ebenfalls für deutlich mehr Gehalt zu einem Erstligisten. Als dritte Option könnte Reichert seinen Vertrag erfüllen und dann 2027 ablösefrei wechseln.

Vieles dieser Gedankenspiele spielen in diesen Wochen im Hause Reichert keine Rolle. Vor wenigen Wochen verriet Ehefrau Laura in ihrer Instagram-Story, dass sie demnächst Nachwuchs erwartet. Vielleicht hilft der Familienzuwachs ja dem Club, um Reichert weiter in Nürnberg zu halten..





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