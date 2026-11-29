Jan Schmidt trifft in Minehead auf Cam Crabtree. Ein Sieg bringt dem Deutschen die Qualifikation für die Darts-WM und ein sicheres Preisgeld von 15.000 Pfund.

Jan Schmidt (22) steht im Finale der Jugend-WM und kann sich an diesem Abend um 22 Uhr die Qualifikation für die Darts-WM sichern. Sein Gegner im Endspiel ist Cam Crabtree (23), die Partie wird live bei DAZN übertragen.

Für Schmidt geht es im Endspiel um weit mehr als den Titel. Ein Sieg würde ihm den ersten Auftritt im Ally Pally bei der Darts-WM ab dem 11. Dezember verschaffen und zusätzlich ein Preisgeld von 15.000 Pfund, knapp 18.000 Euro, sichern.

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Finale der Jugend-WM in Minehead im Überblick

Das Finale der Jugend-WM wird in Minehead ausgetragen, einer Küstenstadt südwestlich von London. Dort finden seit Freitag die Players-Championship-Finals statt, das letzte Major-Turnier vor der Weltmeisterschaft.

Das Jugendfinale wird nach den beiden Halbfinals des Haupt-Turniers gespielt, die gegen 20 Uhr starten und ebenfalls live bei DAZN zu sehen sind. Im ersten Halbfinale trifft Martin Schindler (30) auf den englischen Außenseiter Tommy Morris, der im Viertelfinale Stephen Bunting besiegt hatte.

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Schindler nimmt dabei einen neuen Anlauf, als erster Deutscher einen Major-Titel zu gewinnen. Damit steht das deutsche Interesse an diesem Wochenende im Mittelpunkt des Turniers in Minehead.

Schmidts Weg ins Finale und seine Aussagen

Dass Jan Schmidt überhaupt im Finale steht, gilt als Sensation. Bislang haben neben ihm nur Max Hopp (30) und Martin Schindler (30) das Endspiel der Jugend-WM erreicht, wobei Hopp das Turnier im Jahr 2015 als einziger Deutscher gewinnen konnte.

Bis einschließlich des Halbfinals wurde das Turnier vor rund 7 Wochen ausgetragen. Auf dem Weg ins Endspiel besiegte Schmidt unter anderem den Shooting-Star Charlie Manby (21).

Die Anreise nach Minehead verlief turbulent. Schmidt berichtete gegenüber BILD, dass seine Freundin, sein Bruder und seine Kumpels nicht mitfahren konnten. Eine Woche vor dem Turnier stand er ohne Fahrer da, bis sich ein guter Freund kurzfristig meldete und die Fahrt übernahm.

Schmidt, der den Spitznamen Lightning trägt, sagte, dass es ihm sehr viel bedeute, in einem so elitären Kreis von nur drei Spielern zu sein. Er habe dies ehrlich gesagt nicht kommen sehen, fühle sich mit der Leistung aber sehr gut.

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Die Super League vor rund 3 Wochen verlief für ihn dagegen unglücklich. Dort führte Schmidt im Finale bereits mit 6:0, musste sich nach einer verrückten Aufholjagd aber Paul Krohne (25) geschlagen geben.

Was ein Sieg für die Darts-WM bedeutet

Ein Sieg gegen Cam Crabtree hätte für Jan Schmidt direkte sportliche Folgen. Er würde erstmals im Ally Pally stehen und sich die Teilnahme an der Darts-WM sichern, die ab dem 11. Dezember ausgetragen wird.

Zusätzlich wäre ein Preisgeld von 15.000 Pfund, knapp 18.000 Euro, sicher. Schmidt sagte gegenüber BILD, dass die WM-Qualifikation das Größte sei, was er erreichen könne, und die Erfüllung eines Lebenstraums wäre.

Schmidt erklärte, dass er alles daransetzen werde, dieses Ziel zu erreichen, und ergänzte, dass man sehen werde, ob es reiche. Das Finale der Jugend-WM beginnt um 22 Uhr live bei DAZN.