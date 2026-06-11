Jan Urbich, ein Bundesliga-Stürmer, hat bei Borussia einen Profivertrag bis 2029 unterschrieben und wechselt für die kommende Spielzeit sofort auf Leihbasis zu Eintracht Braunschweig. Shio Fukuda, ein Japaner, wechselt fest zum Karlsruher SC, nachdem er bereits in der abgelaufenen Spielzeit an den Zweitligisten ausgeliehen war.

Erst verlängert, dann verliehen! Gladbach-Stürmer Jan Urbich (21) hat bei Borussia einen Profivertrag bis 2029 unterschrieben und wechselt für die kommende Spielzeit sofort auf Leihbasis zu Zweitligist Eintracht Braunschweig .

Rouven Schröder (50), Borussias Head of Sports, betont: "Jan hat sich die Beförderung zu den Profis mit starken Leistungen und einer beeindruckenden Torquote in der ersten Saisonhälfte in der Regionalliga absolut verdient. Seine Vertragsverlängerung und seine Verleihung in die 2. Liga ist angesichts der großen Konkurrenzsituation in unserem Kader der logische nächste Schritt für ihn.

". In der abgelaufenen Bundesliga-Saison hatte Urbich unter Trainer Eugen Polanski (40) Bundesliga-Luft schnuppern dürfen, war bis zum 9. Spieltag zu drei Kurzeinsätzen gekommen. Danach wurde der Stürmer aber immer wieder flachgelegt: Erst Pfeiffersches Drüsenfieber, dann mehrere Muskelverletzungen.

Nun darf er in der kommenden Saison in Braunschweig wohl auch seine Zweitliga-Premiere feiern. Foto: picture alliance/GES/Peter Hennrich-Abgang. Shio Fukuda (22) wechselt fest zum Karlsruher SC. Bereits in der abgelaufenen Spielzeit war der Japaner an den Zweitligisten ausgeliehen gewesen und hatte dort in der abgelaufenen Saison sechs Tore erzielt.

Rouven Schröder (50), Borussias Head of Sports, betont: "Shio ist damals noch als Jugendlicher aus Japan zu Borussia gewechselt. Er hat sich Schritt für Schritt entwickelt und dabei sowohl in der A-Junioren-Bundesliga, der Regionalliga und zuletzt bei seiner Leihstation in der 2. Bundesliga seine Torgefährlichkeit nachgewiesen.

". BILD weiß: Gladbach hat eine Weiterverkaufsbeteiligung vereinbart. Und sollte Fukuda (ein Japaner) in der kommenden Saison in der Bundesliga erfolgreich sein, könnte Borussia von einem Verkaufseinkauf profitieren





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