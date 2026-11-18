Jana Ina Zarrella (49) spricht offen über Wechseljahre, Hitzewallungen und Brain-Fog. Sie zeigt, wie sie mit Humor durch die Phase geht und warum Selbsttreue jetzt wichtiger ist als der Wunsch, es allen recht zu machen.

Die deutsche Moderatorin Jana Ina Zarrella, geboren am 5. September 1974 in Rio de Janeiro, bezieht klar Stellung zur aktuellen Lebensphase. Die 49-Jährige erklärt, dass sie den Drang, es allen anderen recht zu machen, längst abgelegt hat. Stattdessen priorisiert sie die Treue zu sich selbst, was sie als genialen Zustand beschreibt. Ihr Auftritt in den sozialen Medien sowie Interviews zeigen, dass sie die biologischen Veränderungen des Übergangsalters offen anspricht und keine Tabus mehr davor kennt.

Symptome und hormonelle Veränderungen im Alltag

Zarrella beschreibt den aktuellen Zustand als Phase voller Umbrüche, die sie dennoch mit Humor nimmt. Sie berichtet von schwankenden Stimmungen und der Tatsache, dass ihre Haare zunehmend grau werden. Zudem leiden ihre Hormone unter dem natürlichen Wandel, was sich in plötzlichen Hitzewallungen äußert. Die gebürtige Brasilianerin gibt zu, dass sie manchmal sehr schwitzt und der Schlaf nicht mehr die gleiche Erholungsqualität bietet wie in jüngeren Jahren. Diese Symptome beeinflussen ihren Tagesablauf spürbar, wobei sie feststellt, dass diese hormonellen Ausschläge zeitweise ihren gesamten Tag bestimmen.

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Offene Kommunikation auf Instagram und gegenüber BILD

Auf ihrer Instagram-Seite teilt Zarrella ungeschönte Einblicke in ihren neuen Alltag mit ihrenFollowern. Sie nutzt die Plattform, um über die Herausforderungen dieser Lebensphase zu scherzen und sich auszutauschen. Im Gespräch mit der Zeitung BILD erläutert sie, dass sie diesen Weg mit Humor geht und den Austausch mit anderen Frauen sehr schätzt. Für sie ist es beruhigend zu hören, dass andere Frauen ähnliche Erfahrungen machen. Sie betont, dass sie niemandem etwas vorleben möchte, der so tut, als wäre sie noch 25 Jahre alt. Als jemand, der bald 50 wird, hält sie es für unglaubwürdig, natürliche Prozesse zu leugnen oder zu verschweigen.

Brain-Fog als größte Überraschung der Phase

Eines der überraschendsten Symptome für Zarrella ist der sogenannte Brain-Fog. Sie berichtet, dass sie plötzlich Dinge vergisst, die früher selbstverständlich waren. Diese Vergesslichkeit lässt sie manchmal zweifeln, was mit ihrem Körper los ist. Diese Erfahrung teilt sie mit einer großen Gruppe von Frauen in Deutschland. Rund neun Millionen Frauen in Deutschland befinden sich gerade in den Wechseljahren. Zarrella zählt sich stolz zu dieser Mehrheit und sieht darin keine Schande, sondern einen normalen Teil des Lebens.

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Sozialer Austausch als beste Therapie gegen Stigma

Anstatt Beschwerden einfach hinzunehmen, ermutigt Zarrella andere Frauen, aktiv gegen die Symptome anzugehen. Sie weist darauf hin, dass es heutzutage viele medizinische und persönliche Möglichkeiten gibt, die Beschwerden zu lindern. Persönlich betrachtet sie den Austausch mit ihren Freundinnen als die beste Therapie. Dieser soziale Support hilft ihr, die Last der Stille und des Leidens allein zu tragen, zu reduzieren. Sie argumentiert, dass Themen, die zum Leben gehören, niemals Tabus sein sollten.

Neue Magie und Freiheit durch die weibliche Reife

Trotz der physischen und kognitiven Herausforderungen findet Zarrella eine besondere Magie in dieser Lebensphase. Sie beschreibt die Veränderungen als wunderschön und verbindet sie mit einer neuen inneren Stärke. Der größte Gewinn ist für sie die mentale Freiheit. Sie hat keine Angst mehr, klar zu sagen, was sie möchte oder was ihr guttut. Das Bedürfnis, anderen zu gefallen oder ihre Meinung nicht offen zu vertreten, ist verschwunden. Dieser Zustand der Authentizität ist das, was sie an der aktuellen Entwicklung am meisten schätzt und warum sie ihn als genial bezeichnet.