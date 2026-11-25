Jana Krüger trifft beim HSV auf ihren Ex-Klub FC Bayern München. Nach 23 Jahren in München erwartet die Sportvorständin eine taktisch schwere Aufgabe gegen Rekordmeister Bayern.

Am kommenden Spieltag steht für Jana Krüger ein historisches Duell an, das sie als Sportvorständin des Hamburger Sport-Vereins in ihre alte Heimat führt. Krüger trifft zum ersten Mal nach ihrem Rollenwechsel auf den FC Bayern München, dem sie während einer ununterbrochenen Amtszeit von insgesamt 23 Jahren als Spielerin und später als Funktionärin treu blieb. Diese Begegnung markiert einen bedeutenden Wendepunkt in ihrer Karriere und wirft einen Blick auf die tiefe Verbundenheit, die sie mit dem Münchner Rekordmeister verbindet.

Rückblick auf 23-jährige Ära beim FC Bayern München

Der bevorstehende Auftritt des HSV beim FC Bayern ist für Jana Krüger emotional und strategisch von großer Bedeutung. Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Münchner Umfeld sieht sie sich nun der anderen Seite derselben Liga gegenüber. Krüger beschreibt dieses Zusammentreffen als etwas ganz anderes als den normalen Spielbetrieb. Sie freut sich darauf, langjährige Wegbegleiter und enge Freunde wiederzusehen, doch gleichzeitig nimmt sie die Situation sehr sachlich wahr. Für sie ist dieses Spiel kein persönliches Kapitel, das geschlossen werden muss, sondern ein wichtiges sportliches Ereignis für den HSV in der aktuellen Saison.

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Die Karriere von Jana Krüger war maßgeblich von der Führungspersönlichkeit Uli Hoeneß geprägt. Nach ihrer aktiven Zeit als Spielerin beim FC Bayern stellte Hoeneß sie ein und förderte ihre Entwicklung hin zur Führungskraft. Krüger betrachtet Hoeneß als einen Visionär, der stets strategisch dachte und handelte. Im Rückblick auf die vergangenen Jahrzehnte attribuiert sie die aktuelle Wettbewerbsfähigkeit des FC Bayern auf nationaler und internationaler Ebene direkt auf die Entscheidungen und das Wirken von Hoeneß. Sie bezeichnet ihn als den entscheidenden Faktor für den Erfolg und die Strukturierung des Vereins im Hier und Jetzt.

Als Jana Krüger im vergangenen Frühjahr das Angebot des HSV für die Position der Sportvorständin erhielt, war der direkte Kontakt zu Uli Hoeneß für sie von entscheidender Bedeutung. Sie suchte das persönliche Gespräch frühzeitig, um eine transparente Kommunikation zu gewährleisten. Ihr Hauptanliegen war es, nicht zur Nachricht in der Presse zu werden, sondern das Vertrauen, das Hoeneß ihr vor vielen Jahren geschenkt hatte, proaktiv durch ihre offene Art zurückzuzahlen. Ebenso war es ihr ein Anliegen, die persönliche Meinung des Ehrenpräsidenten zur neuen Herausforderung in Hamburg zu erfahren, was den Wechsel für sie erst komplett machte.

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Uli Hoeneß riet Jana Krüger schließlich ausdrücklich zu dem Wechsel nach Hamburg, eine Empfehlung, die sie in ihrer neuen Funktion ernst nimmt. Seit dem 1. Juli ist sie offiziell im Amt und hat bereits erste fundamentale Entscheidungen für den Sportbereich des HSV getroffen. Dazu gehört die langfristige Sicherung des Trainerstabs. Die Verträge mit dem Cheftrainer Merlin Polzin und seinem gesamten Co-Trainer-Team wurden bis zum Jahr 2029 verlängert. Auch die Position des Sportdirektors Claus Costa soll durch eine langfristige Bindung gesichert werden, um Struktur und Kontinuität im Verein zu gewährleisten.

Taktische Analyse und Verletzungsprobleme bei den Münchnern

Nun steht das hochkarätige Spiel gegen den eigenen Ex-Verein an, was statistisch betrachtet eine große Hürde darstellt. Der letzte Sieg des HSV gegen den FC Bayern datiert weit zurück: Im September 2009 gelang ein 1:0-Erfolg, wobei der entscheidende Treffer von Mladen Petric erzielt wurde. Diese historische Bilanz unterstreicht dieDominanz des bayrischen Klubs in den vergangenen Jahren. Jana Krüger schätzt die aktuelle Situation jedoch nüchtern ein und ignoriert nicht, dass der FC Bayern mit aktuellen Verletzungsproblemen kämpfen muss.

Trotz der berichteten Verletzungsliste im Kader des FC Bayern erwartet Jana Krüger eine sehr schwierige Aufgabe für die Hamburger. Sie erkennt an, dass Bayern viele Ausfälle kompensieren muss, sieht jedoch weiterhin eine der besten Mannschaften der Welt vor sich. Entscheidend ist für sie die unfassbare Qualität in der Breite des Kaders, die es dem Verein ermöglicht, auch bei personellen Engpässen topaktuell zu bleiben. Dies macht das Spiel für den HSV zu einer besonderen Herausforderung, bei der taktische Disziplin und mentale Stärke gefragt sind, um gegen die Münchner Struktur bestehen zu können.