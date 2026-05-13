Jane Fonda's Curiosity in Cannes: Invisible amid Paparazzi and Autographs

When Jane Fonda, a legendary actress known for films such as 'Klute' and 'Coming Home', attended the Cannes Film Festival, she faced an unexpected encounter amidst the paparazzi and autograph seekers, proving that even a star of her stature could blend in with the many other celebrities in the world of cinema.

Wenn man annimmt, dass Kino die Welt verändern kann, tummeln sich aktuell sehr viele Mächtige an der Croisette. Das Festival de Cannes, das wohl wichtigste Treffen der globalen Bewegtbild-Branche, ist gestartet und bereits zur Eröffnung kämpfen die Stars , die Sternchen und die Ikonen der Schauspiel-Kunst ums Rampenlicht.

Jane Fonda (88) gehört eindeutig zur letzten Kategorie. Bevor sie jedoch den zwölftägigen Film-Marathon auf der Festival-Bühne eröffnete, erlebte die Grande Dame des Weltkinos einen kuriosen Moment der besonderen Art. Cannes, kurz vor der Eröffnung, im Martinez. In diesem piekfeinen Hotel wohnen die meisten Stars während des Festivals.

Dichtes Gedränge in der Lobby, hier entkommt niemand den Paparazzi, den Selfie-Kameras und den Autogrammjägern. Sie schon, denn niemand erkennt sie: Jane Fonda. Kino-Rebellin, Fitness-Ikone, politische Aktivistin und Schauspielerin – ein Weltstar. Jane Fonda wurde bereits in den frühen 60er Jahren zum Star.

Dieses Bild stammt von 1970, damals war Fonda 33 Jahre alt Und doch läuft sie tatsächlich zunächst fast unbemerkt durch die Lobby





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