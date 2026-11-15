Janina Hettich-Walz gewinnt Sprint-Double in Obertilliach und sendet starke Signale für den Start ins Biathlon-Weltcup-Saison 2024

Janina Hettich-Walz gewinnt das Sprint-Rennen in Obertilliach und bestätigt ihre Topform vor dem Weltcup-Start in Kontiolahti. DSV gibt Kader bekannt.

Die deutsche Biathletin Janina Hettich-Walz hat bei den deutschen Qualifikationsrennen in Obertilliach einen beeindruckenden Doppelerfolg erzielt. Nach ihrem Triumph im Kurz-Einzel am Samstag sicherte sie sich am Sonntag auch den Sieg im Sprintrennen. Diese Leistung gilt als starkes Signal für den bevorstehenden Start in die neue Biathlon -Winter-Saison, die am 26. bis 29. November im finnischen Kontiolahti beginnt.

Meisterliche Laufleistung mit minimalen Fehlern

Bei ihrem Sieg im Sprint zeigte Janina Hettich-Walz eine nahezu perfekte Leistung. Sie beging lediglich einen Schießfehler, was sie mit einer herausragenden Laufzeit deutlich von der deutschen Konkurrenz abhob. Ihre starke Form wird als ideale Vorbereitung auf die kommenden Wettkämpfe im Winter gewertet, da sie beweist, dass sie sowohl im Lauf als auch am Schießstand konkurrenzfähig ist.

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Platz zwei belegte Julia Kink mit einem Fehler und einem Rückstand von 21,3 Sekunden. Die dritte Position sicherte sich Sophie Patz , die am Schießstand fehlerfrei blieb, aber mit 57,9 Sekunden Rückstand auf die Siegerin Dritter wurde. Der große Abstand zur Spitze verdeutlicht die Dominanz der Führenden in diesem Rennen.

Folgeergebnisse und Comeback nach Verletzung

Im Feld hinter den Top-Drei folgten weitere namhafte deutsche Athletinnen. Marlene Fichtner wurde mit einem Fehler und einem Rückstand von einer Minute und einer Sekunde Vierte. Julia Tannheimer landete auf Rang fünf mit drei Fehlern und 1:06,0 Minuten Rückstand. Selina Kastl schloss das Rennen mit null Fehlern auf dem sechsten Platz ab, musste jedoch 1:06,8 Minuten einstecken.

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Besonders bemerkenswert war das Comeback von Julia Tannheimer , die am Samstag aufgrund von Schienbeinbeschwerden den Abbruch des Kurz-Einzels befürchten lassen musste. Mit einem klaren Schießstand zeigte sie am Sonntag zwar Fehler, blieb aber wettbewerbsfähig. Ein weiterer Teilnehmer, der für Platz zehn (+1:20,4 Minuten) startete, blieb ohne Fehler am Schießstand, was seine Lauftechnik unterstreicht.

Sprinterfolg von Campbell Wright und deutsche Männer

Auch bei den Männern gab es einen Doppelerfolg, wobei der US-Amerikaner Campbell Wright nach seinem Sieg am Samstag erneut den Sprint für sich entschied. Er blieb dabei fehlerfrei und bestätigte seine starke Form. Hinter ihm liefen die deutschen Männer ein, die um die vorderen Plätze kämpften.

Danilo Riethmüller wurde Zweiter, ebenfalls ohne Fehler, aber mit einem Rückstand von 12,9 Sekunden. Philipp Nawrath belegte Rang drei mit einem Fehler und 15,7 Sekunden Rückstand. Der slowenische Routinier Jakov Fak erreichte den vierten Platz. Zwei weitere Deutsche, Fabian Kaskel auf Platz fünf und Justus Strelow auf Rang sechs, komplettierten das deutsche Top-Team.

Offene Tickets und Entscheidungen des DSV

Einige deutsche Biathleten haben ihr Weltcup-Ticket bereits aufgrund ihrer Leistungen aus der Vorsaison sicher. Bei den Frauen sind dies Janina Hettich-Walz , Vanessa Voigt und Julia Tannheimer . Bei den Männern haben Justus Strelow , Philipp Horn und Philipp Nawrath ihre Plätze fest im Griff.

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Dreie Startplätze bei den Frauen und Männern sind jedoch noch offen. Der Deutsche Skiverband ( DSV ) hat angekündigt, die endgültigen Entscheidungen am kommenden Dienstag bekannt zu geben. Diese offenen Plätze werden wahrscheinlich durch die aktuellen Leistungen in Obertilliach beeinflusst sein, wobei Janina Hettich-Walz und Campbell Wright bereits die Nase vorn haben.