Janina Korn stellt sich mit eigenem Song vor

Janina Korn, Tochter von NDW-Star Peter Schilling, stellt sich mit eigenem Song vor. Sie möchte auf eigenen Beinen stehen und hat sich von ihrem berühmten Vater abgekoppelt.

Janina Korn , Tochter von NDW-Star Peter Schilling , stellt sich mit eigenem Song vor. Sie möchte auf eigenen Beinen stehen und hat sich von ihrem berühmten Vater abgekoppelt.

Ihre Debütsingle, 'Ich kann das!

', ist ein selbstgeschriebener Song, den sie zusammen mit dem Hamburger Songwriter Farsad 'Fayzen' Zoroofchi komponiert hat. Janina Korn hat sich entschieden, ihre eigene Musik zu schreiben, anstatt sich auf Reality-TV zu konzentrieren. Sie möchte damit ihre eigene Botschaft vermitteln und Menschen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ihre Musik ist einzigartig und klingt völlig anders als die Musik ihres Vaters.

Janina Korn ist stolz auf ihren eigenen Sound und das Team, das sie unterstützt. Sie hofft, dass ihre Musik Menschen inspirieren wird, ihre eigenen Träume zu verfolgen





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