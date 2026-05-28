Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Janina Korn stellt sich mit eigenem Song vor

Unterhaltung News

Janina Korn stellt sich mit eigenem Song vor
Janina KornPeter SchillingNDW-Star
📆28/05/2026 18:41:00
📰BILD
32 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 44% · Publisher: 53%

Janina Korn, Tochter von NDW-Star Peter Schilling, stellt sich mit eigenem Song vor. Sie möchte auf eigenen Beinen stehen und hat sich von ihrem berühmten Vater abgekoppelt.

Janina Korn , Tochter von NDW-Star Peter Schilling , stellt sich mit eigenem Song vor. Sie möchte auf eigenen Beinen stehen und hat sich von ihrem berühmten Vater abgekoppelt.

Ihre Debütsingle, 'Ich kann das!

', ist ein selbstgeschriebener Song, den sie zusammen mit dem Hamburger Songwriter Farsad 'Fayzen' Zoroofchi komponiert hat. Janina Korn hat sich entschieden, ihre eigene Musik zu schreiben, anstatt sich auf Reality-TV zu konzentrieren. Sie möchte damit ihre eigene Botschaft vermitteln und Menschen ermutigen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ihre Musik ist einzigartig und klingt völlig anders als die Musik ihres Vaters.

Janina Korn ist stolz auf ihren eigenen Sound und das Team, das sie unterstützt. Sie hofft, dass ihre Musik Menschen inspirieren wird, ihre eigenen Träume zu verfolgen

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

BILD /  🏆 82. in DE

Janina Korn Peter Schilling NDW-Star Eigenes Lied Farsad 'Fayzen' Zoroofchi Musikvideo Tanz Und Gesang Musicaldarstellerin

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Carmen Geiss erklärt nach Hirn-OP: Tochter Davina hat ihr das Leben gerettetCarmen Geiss erklärt nach Hirn-OP: Tochter Davina hat ihr das Leben gerettetCarmen Geiss musste sich einer Hirn-OP unterziehen. Danach hat die TV-Millionärin verraten, dass es fast nicht zur möglicherweise lebensrettenden Diagnose gekommen wäre.
Read more »

„Die beiden sind unzertrennlich”: Mutter und Tochter erwarten fast zeitgleich Babys„Die beiden sind unzertrennlich”: Mutter und Tochter erwarten fast zeitgleich BabysEine junge Mutter aus Großbritannien erwartete ihr erstes Kind – kurz darauf stellte sich heraus, dass auch ihre eigene Mutter schwanger ist. Beide brachten später Jungen zur Welt.
Read more »

Martin Short bat Freundin, nach seiner Tochter (†) zu sehenMartin Short bat Freundin, nach seiner Tochter (†) zu sehenNach dem tragischen Verlust seiner Tochter werden neue Details bekannt: Ein verzweifelter Anruf von Martin Short führte zum Fund der Leiche.
Read more »

Carmen Geiss erlitt Hirnblutung: 'Meine Tochter hat mir das Leben gerettet'Carmen Geiss erlitt Hirnblutung: 'Meine Tochter hat mir das Leben gerettet'Nach einem folgenschweren Unfall im September 2025 geriet die Welt von Carmen Geiss völlig aus den Fugen. Sichtlich bewegt blickt die 61-Jährige nun auf die emotionalsten Tage ihres Lebens zurück.
Read more »



Render Time: 2026-05-28 21:40:58